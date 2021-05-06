СБУ: на Львівщині викрили чоловіка, який поширював комуністичну символіку

Управління Служби безпеки України у Львівській області повідомило, що викрило чоловіка, який поширював комуністичну символіку у Львівській області.

За повідомленням, житель Львівщини продавав стяг комуністичного тоталітарного режиму напередодні Дня пам’яті та примирення.

«Символіка із зображенням одного з ініціаторів та організаторів червоного терору, могла бути використана під час публічних акцій і стати «яблуком розбрату» та розпалити ворожнечу. Правоохоронці задокументували зловмисника в момент збуту забороненої символіки», – заявили в СБУ.

За повідомленням, йому готують повідомлення про підозру за статтею «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».

Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів», ухвалений 2015 року, передбачає кримінальну відповідальність виготовлення та поширення комуністичної і нацистської символіки, а також пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

День пам’яті та примирення 8 травня почали відзначати в Україні з 2015 року на виконання указу президента. День перемоги у Другій світовій війні відзначається 9 травня.