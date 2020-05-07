У поліції попередили: штраф і адмінарешт за використання «георгіївської стрічки» є чинними

Використання будь-якої символіки тоталітарних режимів передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність, попередив перед Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги у Другій світовій війні начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Щоби не створювати конфліктних ситуацій з поліцією і не провокувати інших громадян, закликаємо учасників акції не використовувати заборонену символіку. Будь-яке правопорушення буде негайно припинятися, а діям порушників – надаватимуть правову оцінку», – сказав Крищенко.

Він додав, що поліція Києва продовжить 9 травня контролювати виконання карантинних вимог і посилить охорону правопорядку цього дня у місті.

9 травня, за словами Крищенка, в Києві заплановане проведення акції у Парку Вічної Слави. Через це розпочав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли поліцейські та представники інших служб.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що цьогоріч масових заходів 8-9 травня не буде через пандемію коронавірусу.

За законодавством, через використання георгіївської (гвардійської) стрічки в Україні правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів. Виготовлення та поширення комуністичної і нацистської символіки, а також пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі терміном до десяти років із конфіскацією майна.

День пам’яті та примирення почали відзначати в Україні з 2015 року на виконання указу президента. День перемоги у Другій світовій війні відзначається 9 травня.