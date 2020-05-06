Урочистостей 9 травня в Україні не буде – прем’єр

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що цьогоріч масових заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення 9 травня не буде через пандемію коронавірусу.

«Напередодні відзначення Дня пам’яті 8 та 9 травня, у зв’язку з карантином сьогодні не проводяться масові заходи...Ми не будемо проводити цього року масових заходів», – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Прем’єр доручив місцевим органам забезпечити індивідуальне відзначення ветеранів у регіонах.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. Тепер його планують продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.

День пам’яті та примирення почали відзначати в Україні з 2015 року на виконання указу президента. День перемоги у Другій світовій війні відзначається 9 травня.