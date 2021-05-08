«Зберегти й зрозуміти історію повніше» – Зеленський каже, що День пам’яті та примирення не є заміною 9 травня

У День пам’яті та примирення президент України Володимир Зеленський заявив, що цей день відзначається в Україні і багатьох країнах світу, щоб «ніколи не забути», що Друга світова стала найстрашнішою в історії людства.

«Коли говоримо «ніколи знову», маємо на увазі передусім дуже конкретне «ніколи не забути». Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам’яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі. Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження. Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому», – заявив Зеленський у фейсбуці.

Важливо пам’ятати, каже президент, «що мир втрачається надзвичайно легко, і це справжнє щастя, коли вдається його відновити».

В Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення. Його було запроваджено президентським указом в 2015 році. Саме цього дня 1945 року набрав чинності Акт про капітуляцію Німеччини.

Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року із капітуляцією Японії. Як зазначає Інститут національної пам’яті, загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб.

Під час бойових дій та в полоні загинуло 3-4 мільйони військових і підпільників з України, понад 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу, до 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, значна частина з яких не повернулася. За оцінками Інституту національної пам’яті, загалом безповоротні втрати України (українців та інших народів) склали 8-10 мільйонів осіб.

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.