У Запоріжжі ветерани війни на Донбасі і Другої світової запалили «Вогонь пам’яті»

У Запоріжжі 8 травня на Алеї Слави до Дня пам’яті та примирення відбулася церемонія запалення «Вогню пам’яті». Традиційно у ній взяли участь ветерани війни на Донбасі та Другої світової війни.

Акція має на меті показати єдність і спільну пам’ять різних поколінь захисників.

У церемонії цього року взяв участь ветеран Другої Світової Віктор Варвашеня та ветеран війни на Донбасі, військовослужбовець військової частини «Сармат» Андрій Дячко.

«Війна завжди була жорстока. Війна – це загибель, втрати, і вона однакова в усі часи. Війна ніколи не походить не поміченою. І ми, військовослужбовці, які брали участь в Антитерористичній операції, в АТО-ООС на території Донецької, Луганської області, розуміємо ціну життя, і тому ми вшановуємо всіх, то загинув за нашу Україну, за батьківщину. В такі дні ми поминаємо хлопців, наших побратимів, наших дідів, які поклали своє життя заради нашого майбутнього і заради нашої країни», – сказав Андрій Дячко.

До акції також долучилися ветерани війни на Донбасі, представники церков Запоріжжя, керівництво міста та області. Вони разом з ветеранами, що запалили «Вогонь пам’яті», поклали квіти до пам’ятного знака на Алеї Слави.

Акція «Вогонь пам’яті» проходить у Запоріжжі сьомий рік поспіль.

8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення.