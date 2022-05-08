Що очікувати від Путіна 9 травня? Прогнози експертів

У Росії за президентства Володимира Путіна 9 травня серед усіх днів календаря отримало найбільше ідеологічне навантаження. Цьогоріч існує багато припущень щодо церемонії у День перемоги, яку Путін може використати для виголошення серйозних політичних заяв щодо війни проти України.

«Це безглуздя», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков 4 травня, коли його запитали, чи планує президент Володимир Путін під час святкування Дня перемоги 9 травня оголосити військову мобілізацію.

На запитання про те, чи Путін офіційно оголосить Україні війну, Пєсков повторив: «Це безглуздя».

Поширеним є припущення, що Путін може використати ідеологічно навантажене вшанування радянського внеску в перемогу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, щоб визначити новий напрямок всеохопної війни Росії в Україні, яка триває вже третій місяць, і просувається явно не так, як очікували кремлівські стратеги напередодні вторгнення 24 лютого.

Путін може робити емоційні заяви про війну з Україною або мобілізацію, але де-факто змін не буде

Після того, як російським військам не вдалося захопити Київ і зламати опір українців, Кремль переспрямував свої зусилля на захоплення всієї території Донецької і Луганської областей та встановлення сухопутного мосту між цими територіями та українським чорноморським півостровом Кримом, який Москва окупувала в 2014 році.

«Я думаю, що Путін має щось робити», – сказав український військовий аналітик Михайло Самусь, зазначивши, що генерали Путіна пообіцяли йому значний успіх перед святом 9 травня.

«Проте вони, насправді, нічого не досягли і не мають чітких успіхів. Путін може робити емоційні заяви про війну з Україною або мобілізацію, але де-факто змін не буде, – зазначає Самусь. – Справжнього оголошення війни, яке спричинило б серйозні наслідки, включно з можливим оголошенням воєнного стану, не буде».

«Часткова мобілізація»

Руслан Левієв, аналітик Conflict Intelligence Team (CIT), російської групи, яка зараз базується в Грузії та слідкує за діями військових, сказав, що Путін, ймовірно, розглядає мобілізацію через призму «політичних наслідків».

«Існує значний ризик, що його популярність постраждає», – каже Левієв. Водночас він заявив про очевидність того, що «за нинішнього рівня сил не вдасться навіть оточити українські сили», а тим більше досягти заявленої мети – встановлення контролю над Донбасом.

Сергій Жаворонков, науковий співробітник Інституту економічної політики у Москві, сказав, що наслідки оголошення війни або загальної мобілізації можуть перешкоджати підтримці війни.

Якщо б провели часткову мобілізацію, було б реально додати 200 тисяч споряджених військовослужбовців

«Популярність війни різко впаде, – каже Жаворонков. – Одна справа сприймати це за веселу комп’ютерну гру, зовсім інша справа, коли вона безпосередньо торкається багатьох росіян та їхніх сімей».

На думку Левієва, більш вірогідним сценарієм буде «часткова мобілізація в деяких прикордонних регіонах або залучення деяких нещодавно демобілізованих військ».

«Якщо б провели таку часткову мобілізацію, було б реально додати близько 200 тисяч споряджених військовослужбовців», – вважає він.

Тисячі людей у регіонах пишуть, як їм уникнути призову та відправлення в Україну

Самусь висловив подібний прогноз.

«Вам не потрібна мобілізація, щоб зібрати 100-200 тисяч війська в Росії, – зауважує він. – Це велика країна, і в репресованих регіонах є достатньо людей, які б пішли воювати, якби їм достатньо платили. Я думаю, що з елементарною вербувальною кампанією таких людей було б не важко знайти».

«Тиждень тренувань і уніформа»

Володимир Мілов, колишній заступник міністра енергетики Росії, який нині є провідним діячем опозиції, повідомив про ознаки того, що така часткова мобілізація вже проводиться в Росії.

«Тисячі людей у регіонах пишуть, щоб запитати, як їм уникнути призову та відправлення в Україну», – сказав Мілов Радіо Свобода. «Вони вже вносять у списки усіх, кого можуть».

Кореспонденти Радіо Свобода підтвердили, що кілька вербувальників на північному заході Росії активно шукають звільнених солдатів для служби за контрактом в Україні. Вони, зокрема на порталі пошуку роботи superjob.ru, рекламують пропозиції для чоловіків до 50 років, які мають чисте військове досьє і не були судимі.

«Головне, щоб ти був у армії і носив зброю», – сказав одного разу рекрутер у Петрозаводську. Вербувальник у столиці Чечні Грозному сказав Радіо Свобода, що його офіс забере добровольців із будь-якого регіону Росії та гарантує їм навчання та обладнання.

«Приходьте сюди, ви отримаєте тиждень навчання та уніформу, – каже рекрутер, додавши, що контракти можуть тривати до трьох місяців. – Перший місяць вам заплатять 300 000 рублів (4600 доларів США)».

«Їм потрібно знайти людей, які нещодавно служили в армії і мають необхідне військове спрямування, – зазначає російський військовий аналітик Юрій Федоров, який живе у Празі. – Поки що незрозуміло, чи за допомогою рекламних оголошень вони зможуть зібрати необхідну кількість людей, щоб заповнити свої втрати».

Спадкоємець Радянської імперії

Замість великих політичних заяв, Кремль міг би використати День перемоги для мобілізації суспільної підтримки війни та суворого придушення інакомислення, розігріваючи ностальгію за радянським статусом у світі та потураючи поширеному переконанню, що Росія стала «жертвою Заходу».

У своєму виступі на військовому параді на Червоній площі або в інших висловленнях 9 травня промовах Путін може повторити свої твердження про те, що Росія «бореться з нацизмом», каже московський політолог Наталія Шавшукова, й додає, що Кремль «викривлено розуміє нацизм».

Кремлівський наратив полягає в тому, що це «війна з усім світом: «Весь світ проти нас, а ми боремося за якусь абстрактну справедливість, за наше минуле і так далі», – зауважує вона.

«Люди живуть бідно й злиденно, – каже відомий політолог Андрій Колесніков. – Їх потрібно постійно підгодовувати думкою, що «ми будуємо світле майбутнє для наших дітей, і нам просто потрібно трохи потерпіти, і все буде краще». Потім їм потрібно знайти зрадників і людей, яких можна звинуватити у своїх проблемах».

Із погіршенням позиції Путіна, зростає роль пошуку ворогів

«Люди розуміють, що щось йде не так, і що успіхів не буде, – додав він. – Це означає, що треба знайти винних. І хто винен? «П’ята колона», проплачені західні пропагандисти, зрадники нації. Із погіршенням позиції Володимира Путіна у нашому суспільному житті зростає роль пошуку ворогів».

Шавшукова зазначила, що уряд Путіна знерухомлений дуже поширеною пасивністю, яку, як стверджує вона та інші експерти, Кремль власноруч культивував у російському суспільстві.

Можна очікувати якусь відновлену радянську символіку та заяви про те, що Росія є прямим спадкоємцем Радянського Союзу

«Ми бачили, що «вигнати» державних працівників на демонстрації на його підтримку було досить важко, – зазначає вона. – Люди готові писати коментарі в соцмережах. Вони готові мовчазно погоджуватись. Вони готові на все, що дає їм спокій, щоб вони могли займатися своїми справами. Це консенсус авторитарного суспільства».

«Тепер Путін намагається перетворити його на тоталітарне суспільство – мобілізувати його», – підсумовує вона.

«Я думаю, що можна очікувати якусь відновлену радянську символіку та заяви про те, що Росія є прямим спадкоємцем Радянського Союзу з правом на відновлення великої імперії в її межах до 1991 року», – сказала Наталія Шавшукова.