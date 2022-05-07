«Свято зі сльозами на очах». Які нові рішення Путін може видати 9 травня

Джерела як російських, так і західних ЗМІ, українська та британська розвідки повідомляють, що на 9 травня 2022 року у Кремлі запропоновані важливі рішення щодо війни в Україні. Йдеться про анексію так званих «республік»​ на Донбасі та створення нових подібних утворень, мобілізація, оголошення війни чи оголошення перемоги над Україною.

9 травня у Росії святкують «День перемоги»: це свято є чи не найважливішим завдяки рокам акцентування уваги російського суспільства на культі перемоги над гітлерівською Німеччиною у 1945 році. Вторгнення Росії в Україну, так звана ​«​денацифікація», протистояння з країнами Заходу – в російській пропаганді позиціонуються як продовження тієї війни. Бажана Кремлем перемога над Україною, очевидно, може розцінюватись, як тяглість боротьби з нацизмом у часи Другої світової.

З огляду на символічну важливість цієї дати для Росії, вже з початком повномасштабного вторгнення було зрозуміло: під неї Кремль намагатиметься отримати якісь «перемоги». Їх Путін і продемонструє 9 травня під час параду на Червоній площі.

Які перемоги планувалися

Спершу йшлося про встановлення контролю над більшою частиною України, захоплення Києва та навіть парад на Хрещатику.

Опір України, який отримав агресор, змусив перевести мову на інше: повне захоплення Донецької та Луганської областей в їхніх адміністративних кордонах.

Але і цей варіант у переддень 9 травня здається нездійсненим.

Навіть захоплення території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де вже понад два місяці тримають оборону бійці полку «​Азов», української морської піхоти, поліції, Нацгвардії та ДПСУ, виявилося складною задачею для російських військ.

Та які перемоги лишилися

Російська пропаганда, що ефективно працює на внутрішню аудиторію країни, вже не раз демонструвала зразки інформаційних кампаній, які викривляють дійсність та трактують події в потрібному Кремлі руслі.

Так само може відбутися і 9 травня 2022 року, коли «перемоги» в Україні будуть роздуті до значних масштабів, досягнуті «успіхи» та невдачі вписані у заздалегідь продуманий план.

На думку радника глави офісу президента Олексія Арестовича та низки військових експертів, Росія готує проведення «параду полонених», де українських військовополонених проведуть по вулицях одного з російських міст, чи захоплених міст України, а завдяки федеральним ЗМІ максимально «розкрутять» цю подію.

Подібні акції російська окупаційна влада вже проводила на Донбасі. Відсилка тут також йде до подій, що сталися у 1944 році у Москві, коли радянська влада провела вулицями міста майже 60 000 німецьких полонених.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційна влада готує подібний «парад полонених» у Маріуполі. Для цього збирають і цивільних чоловіків, які перебувають у так званих фільтраційних таборах на окупованій території. Для цього їм навіть видають військову форму українського зразка. За повідомленнями місцевих жителів, у зруйнованому Маріуполі вже триває підготовка до проведення параду 9 травня. Прямо посеред руїн.

За відсутності значних перемог, на тлі святкового пафосу та інформаційної накачки на російському телебаченні, російський президент може проголосити рішення, які вплинуть на подальший хід бойових дій. Він шукає символи перемоги – не виключено, що небезпечні для оточуючих.

Яких рішень очікувати 9 травня від Кремля

Вже понад тиждень російські ЗМІ, посилаючись на наближені до Кремля джерела, повідомляють про підготовку Росією так званого «референдуму»​ на території окремих районів Донецької та Луганської областей і нещодавно захоплених територіях. На нього винесуть питання про приєднання цих територій до Росії. А на захопленій Херсонщині готують «​референдум»​ про створення чергової «народної республіки»​.

Українська розвідка повідомила, що підприємства Ростовської області навіть отримали замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. У них приналежність Маріуполя значиться, як «Росія, Республіка Донбас».

Неважливо, організують «приєднання» територій шляхом проведення так званого «референдуму» на захоплених територіях Донбасу чи прямим рішенням Кремля – це не визнає ніхто, окрім маріонеток Кремля. А от всередині Росії анексією нових територій Володимир Путін може підвищити шанси на утримання своєї влади, легітимності, підтримки серед населення, яке, згідно з опитуваннями, більшою частиною підтримує проведення так званої «воєнної операції» в Україні.

Таким чином кремлівська влада вже піднімала свої рейтинги у 2014 році окупацією Криму. Тоді такий хід серед російських політологів назвали «кримським консенсусом».

Територіальні надбання можуть бути подані російським громадянам як досягнення війни, а отже – і «перемоги». Складно спрогнозувати, яка доля у цих планах відведена захопленому півдню України, але вже зараз російська влада встановлює там свої окупаційні адміністрації, викрадає незгодних та бере під контроль інформаційне поле, зв’язок, бізнес.

У разі ухвалення Кремлем рішення про приєднання окупованої частини Донбасу до Росії, з точки зору Путіна, війна автоматично переноситься на територію РФ – яку б частину Донецької та Луганської областей на цей момент українські війська не утримували, за яку б із частин не тривали бої.

Рішення, яке може зіпсувати свято (хоча негатив спробують знівелювати його ідеологічним наповненням) – оголошення мобілізації в Росії.

Про таку можливість говорять вже певний час відтоді, як стало очевидно, що російські війська не можуть досягти своїх цілей в Україні. Пояснять мобілізацію необхідністю захисту Росії «в нових межах», а дії армії України будуть подані росіянам як війна за і на території, яка «вже належить Кремлю».

Досі тривають дискусії, чи піде Путін на оголошення загальної мобілізації в країні, чи уникатиме такого кроку, адже він може знизити рейтинги влади, викличе невдоволення серед населення та масове дезертирство.

З іншого боку, на думку військових експертів, прихована мобілізація у Росії вже триває: окрім того, російська влада мобілізує чоловіків на окупованих територіях України, а серед населення Росії набирає найманців. Зокрема мобілізаційну роботу проводить так званий «Союз добровольцев Донбасса», який очолює депутат Держдуми та колишній так званий голова «уряду ДНР» Олександр Бородай.

Джерела американського CNN серед посадовців США повідомляють, що на 9 травня у Путіна є план офіційного оголошення війни Україні замість декларованої зараз «спеціальної воєнної операції». Про підготовку Росією оголошення офіційної війни Україні говорить і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Таке рішення і може стати підставою для загальної мобілізації та введення воєнного стану в РФ.

Додатковим поясненням до оголошення війни можуть бути артудари по прикордонних територіях Росії, і необхідність війни проти країн Заходу, що підтримують Україну та постачають зброю.

Додаткову небезпеку у разі такого рішення може нести застосування Росією зброї масового ураження – ядерної та хімічної. Погрози застосувати її неодноразово лунали з Москви.

4 травня 2022 року спікер президента Росії Дмитро Пєсков заперечив, що на 9 травня заплановане оголошення мобілізації та війни Україні. Пізніше спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін теж заявив, що ані мобілізації, ані оголошення війни Україні на 9 травня не планується.

Але перелічені рішення та кроки керівництво Росії можуть стати реальністю і в інший день. Дарма що 9 травня є символічною датою: мобілізацію, анексію, захоплення нових територій, війну Путін може оголосити й в інший «знаковий» день, каже Радіо Донбас.Реалії політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Керівництво Росії, на його думку, на відміну від радянської влади, підганяє дати під події та рішення, а не навпаки. Та і самі формулювання для російського суспільства можуть підібрати інші: наприклад, замість «​спеціальної воєнної операції» їм можуть запропонувати​ «​оборонну операцію»: значить обороняти захоплені Росією землі від їхнього законного власника.

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