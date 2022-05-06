Війська РФ намагаються обійти Золоте, щоб прорватись на Попасну ‒ голова військової адміністрації

Російські війська в ході атаки у бік Попасної намагаються обійти Золоте, також російська авіація безперервно атакує Попасну. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) повідомив голова Гірської військової адміністрації Олексій Бабченко.



«Тривають дуже важкі бої в районі Оріхового. Там дуже тяжко: застосовують вертольоти, буквально зранку було чути ‒ бомбили. І постійно ідуть обстріли цивільних міст, які перебувають в тилу. Але оборона на даний час достойно тримається», ‒ повідомляє Бабченко.



За його словами, російська авіація заходить на підконтрольну територію по 3-4 рази, а інколи навіть по 6 разів за добу.



«Залітають, розвертаються і випускають (ракети ‒ ред.) в бік Попасної, а зараз і в бік Оріхового. Враховуючи, що Золоте ‒ дуже сильний укріпрайон, який неможливо пробити: скільки намагаються, в них нічого не виходить, вони обходять його з лівого флангу, по Бахмутській трасі, де є поля і більше відкрита територія, ‒ каже голова ВА. ‒ Також намагаються зайти в тили: вже стала важка ситуація на рівні Тошківки-Нижнього, там теж намагаються прориватись. Але хлопці тримаються, арта працює».



У Гірській громаді, за його оцінками, залишаються ще близько 10 тисяч людей, які відмовились евакуюватися.



«Ще раз закликаю: подумайте про себе та своїх близький. Повернутися ми завжди встигнемо», ‒ зазначає Бабченко.

За даними Генштабу ЗСУ, на попаснянському напрямку основні зусилля війська РФ зосередили на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

Центром Гірської громади є місто Гірське. Під юрисдикцією громади перебувають 11 населених пунктів: місто Гірське, місто Золоте, смт Тошківка, смт Нижнє, смт Новотошківське, село Оріхове, cело Катеринівка, село Кримське, село Причепилівка, село Сокільники, село Жолобок. Загальна кількість населення складає понад 32 тисячі людей.