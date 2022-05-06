Біля Кремінної війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець – голова військової адміністрації

Біля захопленої Кремінної Луганської області війська Росії намагаються форсувати Сіверський Донець, місто наповнене технікою окупантів. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) повідомив голова військової адміністрації Кремінної Олександр Дунець.



«На околицях Кремінної ідуть важкі бої, ‒ повідомив він. ‒ Противник намагається форсувати річку. В самому місті противником проводяться контррозвідувальні дії: вилучають мобільні телефони, допитують. Про каральні заходи невідомо, але будинки відкриваються. У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Частково окупаційна влада відновила електропостачання, але воно мінімальне ‒ почергово підключаються окремі вулиці. У місті відсутній мобільній зв'язок українських операторів, і луганські оператори (від проросійських бойовиків ‒ ред.) теж поки не встановлені».



За оцінками голови військової адміністрації Кремінної, в окупації могли опинитися від 3,5 до 4 тисяч людей.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська не припиняють наступальних дій на сході України задля встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між цими територіями та окупованим Кримом.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.