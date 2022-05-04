Війська РФ намагаються наростити темпи наступу на сході України – Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються наростити темпи наступу на сході України, щоб вийти на адміністративні межі Луганської і Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому і Криворізькому напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 травня.

«З метою досягнення визначених цілей противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування і посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження і матеріально-технічного забезпечення. Ворог активізував завдання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку загарбники для посилення угруповання своїх військ переміщують особовий склад із території Бєлгородської області Росії.

«На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька. Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України», – йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку основні зусилля загарбників, за даними Генштабу, зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха й Оріхів.

«Протягом дня, на Лиманському напрямку, противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали. На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має», – заявили у командуванні.

«З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе», – йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках війська РФ, силами окремих підрозділів 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ Чорноморського флоту, повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг, додали в Генштабі.