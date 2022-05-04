«Це – маячня»: Росія заперечує плани Путіна «оголосити війну» Україні 9 травня

Речник російського президента Дмитро Пєсков заперечує, що Володимир Путін має намір «оголосити війну» Україні 9 травня.

«Це маячня», – цитують його слова російські ЗМІ.

«Маячнею» Пєсков також назвав інформацію про те, що президент Росії може оголосити мобілізацію в країні 9 травня.

Водночас в українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

«Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. І це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів із боку російської армії», – сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, Росія, яка прагне досягти певних результатів до 9 травня, на сьогодні їх не досягла, і «вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою».

Раніше про те, що в Росії 9 травня можуть оголосити загальну мобілізацію, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов із посиланням на дані військової розвідки.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.