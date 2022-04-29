«Ми нікого не запрошували»: Путін планує провести 9 травня без гостей

Президент Росії Володимир Путін планує провести День перемоги, який в Росії відзначають 9 травня, без запрошення жодних іноземних лідерів, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

«Справа в тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, це святе свято для всієї Росії, для всіх росіян. Але закордонних лідерів ми не запрошували», – цитують Пєскова російські ЗМІ.

У Мінборони Росії повідомили, що у російському параді до 77-ї річниці перемоги у Другій світовій війні візьмуть участь 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця озброєння, військової та спеціальної техніки, а також 77 літаків та вертольотів.

Нещодавно до Верховної Ради України був внесений законопроєкт, який пропонує відмовитися від державного свята в День перемоги 9 травня, а натомість щорічно відзначати 8 травня День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Наразі в Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення.