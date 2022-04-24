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Росія змінює тактику війни

Росія змінює тактику війни
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Росія змінює тактику війни

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На південному фланзі армія Росії хоче оточити Збройні сили України. Для цього планує пробити коридор із Херсонської області до Запоріжжя та далі на північ України. Таке припущення висловив російський військовий експерт Юрій Федоров.

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Розвідка Міноборони США повідомляє, що за останній тиждень Росія доукомплектувала ще 11 бригадно-тактичних груп. На яких напрямках розмістилися ці сили, не уточнюється. Як кажуть експерти, на півдні України обидві армії зараз застосовують маневрену тактику – то контратакують, то обороняються, то відступають.

Російський експерт Юрій Федоров вважає, що сакральною та важливою датою для Путіна є День перемоги і тому Кремлю потрібна будь-яка, хоч маленька «перемога» до 9 травня. Але новий військовий сценарій триватиме недовго, вважає Федоров. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцією».

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