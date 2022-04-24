Росія змінює тактику війни

Розвідка Міноборони США повідомляє, що за останній тиждень Росія доукомплектувала ще 11 бригадно-тактичних груп. На яких напрямках розмістилися ці сили, не уточнюється. Як кажуть експерти, на півдні України обидві армії зараз застосовують маневрену тактику – то контратакують, то обороняються, то відступають.

Російський експерт Юрій Федоров вважає, що сакральною та важливою датою для Путіна є День перемоги і тому Кремлю потрібна будь-яка, хоч маленька «перемога» до 9 травня. Але новий військовий сценарій триватиме недовго, вважає Федоров. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцією».

