Кремль відмовляється від терміну «денацифікація», бо росіяни не розуміють суті – журналісти-розслідувачі

Російська влада різко скоротила використання терміну «денацифікація», яку президент Росії Володимир Путін називав однією з цілей російського вторгнення в Україну. Як повідомили журналісти-розслідувачі видання «Проект», причина – росіяни не розуміють значення цього слова.

«Проект» із посиланням на високопоставленого медіаменеджера та близьких до Кремля соціолога і політтехнологів, пише, що приблизно через тиждень після початку повномасштабної війни РФ проти України соціологи на замовлення адміністрації Путіна провели закриті телефонні опитування про ставлення росіян до основних тез пропаганди.

У результаті, з’ясувалося, що громадяни не розуміють і не можуть конкретно пояснити термін «денацифікація», ба навіть із вимовою самого слова виникають труднощі, пише видання.

«Після цього у нас почався безлад – щотижня шукали нові слова, але нічого вдалого підібрати не вдалося», – заявив співрозмовник видання, близький до Кремля.

Опитування, за його словами, засвідчили, що росіяни хочуть чути лише про перемогу.

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«Проект» пише, що все ж державна пропаганда вирішила повністю не відмовлятися від вживання «денацифікації», адже «не можна просто забути озвучену президентом мету». Водночас частосту згадування терміну скоротили, кажуть журналісти-розслідувачі.

Видання наводить приклад, що телеведучий Дмитро Кисельов у своїх ефірах 27 лютого і 6 березня близько семи хвилин намагався пояснити значення цього слова. У квітні ж він або не говорив про «денацифікацію» взагалі, або використав це слово раз за випуск своєї програми.

Як писала раніше газета Financial Times, наприкінці березня Москва під час переговорів з Києвом відмовилася від початкової вимоги щодо «денацифікації» України.