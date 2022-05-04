Не тільки Україна. «Росія спробує анексувати частину Грузії та Молдови»

Розвідка США повідомляє, що Росія спробує анексувати Донецьку і Луганську області до «середини травня», а потім піти за таким же сценарієм на Херсонщині. Про це з посиланням на американську розвідку заявив на брифінгу 2 травня посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер. За його словами, у повідомленнях розвідки йдеться про те, що Росія планує провести так званий «референдум» про приєднання десь у середині травня і що Москва розглядає аналогічний план для Херсону. Чи може російська влада вдатися до анексії Херсонщини? Чим привабливий для Росії південний регіон України, з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер наголосив, що Росія викрадає місцевих чиновників в окупованих українських містах, щоб замінити їх на «групи, лояльні Москві». Зникають також директори шкіл, журналісти, місцеві активісти та муніципальні чиновники.

наголосив, що Росія викрадає місцевих чиновників в окупованих українських містах, щоб замінити їх на «групи, лояльні Москві». Зникають також директори шкіл, журналісти, місцеві активісти та муніципальні чиновники. Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки вказує на те, що Росія, ймовірно, хоче надовго зберегти політичний та економічний вплив у нині окупованому Херсоні.

Британські розвідники вважають, що міцний контроль над Херсоном та його транспортними шляхами може підвищити здатність РФ просуватися на північ і захід, а також посилити контроль за окупованим Кримом.

27 квітня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що у Херсоні російські окупанти вже проводять «повзучу анексію».

«Зацікавлені знищити, завоювати, поневолити»

На думку українського політолога Костянтина Батозського, Росія може спробувати анексувати не лише захоплені території України, а й Грузії і Молдови.

Швидше за все, Росія піде на ескалацію. Зараз немає жодної ознаки того, що Кремль готовий йти на якісь компроміси

«Певна логіка в діях агресора є, але ця логіка нам не сподобається, тому що ця логіка полягає у тому, що Кремль зацікавлений знищити, завоювати, поневолити та перетворити на свою колонію максимальну територію України, яку вони зможуть завоювати і, скажімо так, «проковтнути», – вважає політолог.



«Оскільки їм це не дуже вдається і наші війська чинять абсолютно героїчний опір окупантам, вони зосередяться на тих територіях, які зараз перебувають під їхнім контролем. Швидше за все, Росія піде на ескалацію. Зараз немає жодної ознаки того, що Кремль готовий йти на якісь компроміси, робити жести доброї волі. А ескалація означатиме визнання суб’єктності окупованих територій, як це було у випадку з «ДНР» та «ЛНР». І, може, навіть приєднання не тільки українських окупованих територій до складу Росії, а також Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії, тобто всіх інших окупованих територій інших колишніх радянських держав. На це Кремль, звісно, піде», – додав він.

Стратегічна мета Кремля

Політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що Росія зацікавлена в окупації півдня України, оскільки це надасть їй можливості контролю Чорного й Азовського морів, забезпечення водою окупованого Криму, а також отримання прибутків від сільськогосподарської сфери південного регіону України.

Стратегічна мета – відірвати Україну від моря, вони розуміють просту річ – без доступу до морських портів, виходу до моря це сильно обмежує Україну щодо розвитку

«У них давно була стратегічна мета – відірвати Україну від моря, вони розуміють просту річ – без доступу до морських портів, виходу до моря це сильно обмежує Україну щодо розвитку», – сказав він.

Як приклад він навів зерно на елеваторах, адже Україна не може його експортувати, тому що заблоковані порти Одеси та області.



«Такі обсяги зерна не можна вивезти залізничним транспортом через територію Польщі, наприклад, до країн Балтії. Це дуже обмежує імпорт. Це вони ще у 2014-му хотіли й зараз намагаються це реалізувати. Наступний інтерес – вода в Крим. Тут принциповим є контроль над Херсоном, областю, над Новою Каховкою, щоб забезпечити безкоштовну воду. Це також наземний коридор від Донбасу до Придністров’я далі, з можливістю розгортання агресії проти Молдови. Плюс – суто сільськогосподарський момент», – пояснив Загородній.



Експерт вважає, що у випадку тривалої окупації південних територій України Росія може вдатися до депортації місцевого населення, а також продовжити репресії проти незгодних з окупацією українців.

Бізнес-план, умовно кажучи, наступний: захопити території, тих, хто не згоден, розстріляти, репресувати, тих, хто зайвий в їхньому розумінні, переселити

«Ми мислимо в логіці утримання, там людей треба берегти. Ні, росіяни не мислять такою логікою. Бізнес-план, умовно кажучи, наступний: захопити території, тих, хто не згоден, розстріляти, репресувати, тих, хто зайвий в їхньому розумінні, переселити, депортувати на Далекий Схід, залишити тільки тих, можливо, завезти росіян, які будуть обслуговувати експортні потоки. Ну скільки людей треба, щоб вирощувати кукурудзу і відправляти на експорт? Небагато, а от місто Херсон, як місто, їм взагалі не потрібне у такому випадку, якщо мислення в такому форматі», – впевнений Загородній.



Він переконаний, що на Херсонщині може бути ситуація, схожа на ту, що в заблокованому Маріуполі – «люди будуть працювати за їжу, прибирати трупи або відправляти в Росію».



«Це надприбутки, особливо якщо вони будуть контролювати продовольство, а ціна ж на продовольство зросте. Якщо Україна не засіває південні регіони і не може експортувати, то ціна на російське зерно зростає. Обмеження щодо експорту російського зерна немає ж, воно продовжує йти, ціна його зростає, Росія отримує надприбуток. Тобто така варварська методика, яку використовує РФ, тепер вони намагаються реалізувати це в Україні», – вважає експерт.



На його думку, українська влада і західні партнери розуміють, наскільки є небезпечною окупація півдня, тому регіон будуть намагатися відвоювати воєнним шляхом.

Вони хочуть починати розмову про перемир’я, зафіксувати цю територію, яку захопили, а потім, поки забудеться війна, окупувати частину території, викачувати ресурси

«Для нас це теж ключовий район, для нас всі райони ключові, але Херсонщина і всі інші будуть відвойовані. Проблема – в тому, що в нас важкого озброєння ще немає, щоб вибивати за Херсонську область ворога. Але Херсонська область ключова. Політика Путіна в чому полягає, вони хочуть починати розмову про перемир’я, зафіксувати цю територію, яку захопили, а потім, поки забудеться війна, окупувати частину території, викачувати ресурси, забудеться – а потім починати новий наступ», – додає Загородній.



Експерт переконаний, що «Кремль хоче відрубувати Україну частинами»: «Але, судячи з настрою, в тому числі наших західних партнерів, вони хочуть стратегічної поразки Росії в Україні, тому будуть допомагати, доки Україна буде готова відвойовувати ці території. Судячи з настрою армії, з настрою нашого керівництва, швидше за все, так і буде, включно із Донбасом та Кримом».​

«Путін шукає варіанти»

Російський політолог Михайло Савва вважає, що Росія дійсно може вдатися до анексії південного регіону України, оскільки ідея організації так званого «референдуму» виявилася невдалою.

Режим Путіна шукає варіант оформлення цієї анексії

«Я думаю, що дійсно мова йде про анексію. І наразі режим Путіна шукає варіант оформлення цієї анексії, таких варіантів кілька. Ми бачили, що готувався такий спосіб, як проведення «референдуму». Умовно кажучи, кримський варіант, коли на міжнародній арені Російська Федерація говорила про те, що мова йде про вільне волевиявлення, а не про анексію. Коштом того, що цей «референдум» скасувався, люди просто не прийшли на це «голосування», воно виявилось неможливим в результаті позиції жителів цієї території», – зазначає Савва.

«Росія зараз шукає інші варіанти, можливо, мова йде про відверту анексію, тобто про «включення» в склад Російської Федерації цих територій. Я не виключаю і такого, бо режим Путіна вже перестав прикриватись будь-якими міжнародними нормами, законами, або мова йде про визнання якогось тимчасового статусу територій. Запровадження там військових російських адміністрацій – і такі варіанти, як ми знаємо з практики, можуть бути достатньо довгими. Це теж може затягнутись на роки», – підкреслив Савва.

Вони сподіваються на те, що російська пропаганда зробить свою справу у свідомості українців – і, можливо, через якийсь час спроба проведення «референдуму» буде повторена

Також, на думку політолога, російська влада розраховує на дію пропаганди у південному регіоні України і за деякий час може повернутися до спроби проведення так званого «референдуму».



«Якщо тільки Російська Федерація отримає у будь-якому вигляді контроль над цими територіями на найближчий час, там буде включений пропагандистський рубильник. Цим російська влада вже зайнялася. Буквально за першим ешелоном військ агресора завозяться інженери, які переналаштовують телевізійні вишки та починається трансляція російських телевізійних каналів. Тому вони сподіваються на те, що російська пропаганда зробить свою справу у свідомості українців – і, можливо, через якийсь час спроба проведення «референдуму» буде повторена», – заключив політолог.