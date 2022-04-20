Битва за Донбас. Як це вплине на долю окупованої Херсонщини і до чого тут «референдум»?

Що відомо про плани Росії про проведення «референдуму» на окупованій частині Херсонської області? Що думають з цього приводу жителі регіону? Як реагують представники місцевої влади на підготовку псевдореферендуму на окупованому півдні? Про все це – в новій програмі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

На Херсонщині на початку травня російські військові планують провести так званий «референдум». Вони хочуть задіяти схему, яку застосували у 2014 році в Луганську та Донецьку для створення псевдореспублік. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її інформацією, у типографії міста Нова Каховка друкують бюлетені для проведення так званого «референдуму», який російські окупанти планують у період з 1 до 10 травня 2022 року. За її даними, в цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв’язок.

За її інформацією, у типографії міста Нова Каховка друкують бюлетені для проведення так званого «референдуму», який російські окупанти планують у період з 1 до 10 травня 2022 року. За її даними, в цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв’язок. Міський голова Херсону Ігор Колихаєв звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пояснити, як місцевій владі працювати в умовах окупації. Відповідний лист опублікувало видання «Українська правда». Ігор Колихаєв зазначив, що зараз населені пункти громади та місто перебувають в облозі російських військових. Державні органи припинили здійснення своїх повноважень, покладених на них чинним законодавством України.

звернувся до президента України з проханням пояснити, як місцевій владі працювати в умовах окупації. Відповідний лист опублікувало видання «Українська правда». Ігор Колихаєв зазначив, що зараз населені пункти громади та місто перебувають в облозі російських військових. Державні органи припинили здійснення своїх повноважень, покладених на них чинним законодавством України. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута надав відповідь Колихаєву на його звернення. Лагута наголосив на необхідності «безумовного виконання мером Херсону та його підлеглими інструкції для сільських, селищних та міських голів та начальників обласних військових адміністрацій щодо дій при загрозі захоплення/окупації території громади».

​«РФ без підтримки населення»

Російська армія зайшла до Херсону на початку березня. Місто опинилося в окупації. Російські війська не залишають наміру взяти місто і область під свій контроль, незважаючи на спротив місцевих жителів. Херсонська область опинилася на межі гуманітарної катастрофи через дії російських військ, що не пропускають українську допомогу. Дуже швидко в області стали говорити про наміри окупантів провести «референдум» для створення так званої «Херсонської народної республіки» («ХНР»).

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у коментарі для «Новин Приазов’я» запевнив, що проведення так званого «референдуму» не має підтримки серед місцевого населення.

Я переконаний, що Херсонщину буде звільнено. Ми в це віримо

«Знайте – головне, за винятком, можливо, вже доведених колаборантів, якими займаються спецслужби, офіційно вони можуть отримати на «референдумі» кілька голосів. Але Херсонщина – це мільйон жителів, скільки б зараз не виїхало. Тому все це буде підробка і все буде брехня, хоч би як це називалося. Я переконаний, що Херсонщину буде звільнено. Ми в це віримо», – сказав він.



Лагута також впевнений, що російські окупаційні сили ще не призначили так званого свого «голову» Херсонщини, оскільки не мають кандидата, який би погодився на цю «посаду».

Вони не мають кандидата, бо всі жителі Херсонщини відмовляються від цього

«Я оцінюю це так. Перше – вони не мають кандидата, бо всі жителі Херсонщини відмовляються від цього. Ви знаєте, (російські окупаційні сили – ред.) знаходять політиків минулого. Є, звичайно, (з відкритих джерел ви знаєте) колаборанти, якими займаються спецслужби. Знову ж таки, нехай це коментують спецслужби. Але, за моєю інформацією, у них лихо в цьому в усьому, біда. Адже всі думали (російські війська – ред.), що їх зустрічатимуть і черги стоятимуть на «посади». А ми точно знаємо, що вони не знають, кого призначити. Була інформація, що можуть прислати (російського «голову» Херсонщини – ред.) з окупованого Криму. Була інформація, що був у них кандидат якийсь, взагалі божевільний. Тому те, що я знаю точно: вже б давно призначили – просто нема кого», – поділився очільник Херсонщини.



Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що так званий «референдум» не має жодної юридичної ваги і застеріг від провокацій з боку російських військових.

З боку окупаційної влади можливі будь-які провокації стосовно і нашого мирного населення

«Є інформація стосовно того, що дійсно окупаційна влада може спробувати зробити так званий «референдум». Але потрібно розуміти, що це не є референдумом з юридичного боку і це не має ніякого стосунку до реального волевиявлення наших громадян. Херсонщина зробила свій вибір, це є Україна. Україною була, Україною буде завжди. Чекаємо ЗСУ, віримо в нашу країну. На жаль, також з боку окупаційної влади можливі будь-які провокації стосовно і нашого мирного населення, тому що ми розуміємо, що вартість життя наших громадян для них є нульова», – додав він.

«За прописаним планом Кремля»

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін зауважив, що за півтора місяця контролю над Херсонщиною російські військові не змогли створити окупаційний режим в регіоні через спротив місцевого населення. Втім, на думку експерта, Росія не полишає план проведення псевдореферендуму і приєднання захопленого регіону до окупованої частини Донбасу або до Криму.



«Окупаційна система Російської Федерації зіткнулася на окупованих територіях і Запорізької, і Херсонської областей, по-перше, з абсолютною проукраїнською позицією більшості населення, неготовністю і небажанням абсолютної більшості функціонерів місцевого самоврядування співпрацювати з окупантами. І це стосується не лише чиновників, але і, зокрема, співробітників життєво важливих підприємств, шкіл, відповідно, закладів соціального забезпечення», – підкреслив Бабін.



Він також вказав на те, що окупанти вже півтора місяця «не можуть створити хоч якийсь окупаційний режим, який би хизувався нібито підтримкою населення».

Вони хочуть утворити якусь пропагандистську картинку. Тут у них є об’єктивні проблеми

«І за цих умов, дійсно, вони хочуть утворити якусь пропагандистську картинку. Тут у них є об’єктивні проблеми. Тобто фактично в них сьогодні вимальовується два злочинних плани. Перший план – це утворення нових фейкових «республік», другий – це злочинне фейкове нібито приєднання окупованих територій, відповідно, до так званих терористичних «республік», які вони створили на сході України, чи до окупованого Криму», – додав експерт.



Борис Бабін вважає, що плани російської влади стосовно Херсонської області напряму залежать від ситуації на фронті і результату бойових дій на Донбасі.

Війна розвивається, очевидно, не за їхнім планом, вони досі не змогли захопити всю територію Херсонської області

«На сьогодні всі ці злочинні задуми дуже істотно пов’язані з практичною ситуацією на фронті, адже війна розвивається, очевидно, не за їхнім планом, вони досі не змогли захопити всю територію Херсонської області. Вони на сьогодні укріплюють свої позиції і на Херсонщині, і в окупованих районах Запорізької області, очікуючи контрнаступу Збройних сил України. Вони зайняли таку вичікувальну позицію і чекають, чим завершаться, в першу чергу, військові дії, ця гаряча фаза, яка триває, зокрема, і між Херсоном та Миколаєвом, і, відповідно, на сході України. Тому їх всі ці злочинні плани поки що не викристалізувалися», – пояснив Бабін.

Політолог Олег Саакян зазначив, що російські військові намагаються діяти на Херсонщині, як і на окупованих частинах Донбасу 2014 року, і демонструвати, що вони прийшли до регіону нібито надовго.

Кремлівські політтехнологи копіюють все те, що робили 8 років на Донеччині та Луганщині

«Я б ставився достатньо серйозно до такої інформації. Оскільки кремлівські політтехнологи копіюють все те, що робили 8 років на Донеччині та Луганщині. Очевидна криза фантазії, як в тому анекдоті: «Що тут думати – стрибати треба». Вони не знають, як їм діяти в нових реаліях, коли вже є 4G інтернет, коли можна в прямому ефірі спостерігати дійсно спротив населення, що їх не сприймає левова частка людей. У Донецьку було те ж саме у 2014 році, просто тоді не було можливості це продемонструвати», – каже політолог.

Лінія фронту недалеко проходить від Херсону. Частина Херсонщини вже, очевидно, цими днями звільняється

«При цьому є спротив, при цьому лінія фронту недалеко проходить від Херсону. Частина Херсонщини вже, очевидно, цими днями звільняється, відповідно, в цих обставинах просто їм треба проімітувати той сценарій, який був прописаний ще місяцями до того», – додав він.

На думку Саакяна, для всього цивілізованого світу і для України «ця постановка не матиме жодної легітимності або легальності. Для російських сил, додає він, вона значитиме:

По-перше, виконати план, на які вже виділені гроші.

Їм потрібно імітувати бурхливу діяльність, нібито вони прийшли надовго на ці території. Наочний приклад – встановлення пам’ятника Леніну в Генічеську.

Вони таким чином підбадьорюють власне населення, дають картинку, що в них є хоч якась перемога.

Олег Саакян впевнений, що задуми Росії стосовно окупації південного регіону відомі українським військовим, і вони будуть протидіяти російському сценарію.

«Програма мінімум – це малі клешні на сході України, взяття двох агломерацій їх оточення. Це луганська агломерація – Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Це донецька агломерація – Слов’янськ, Краматорськ. Також є проміжковий сценарій, відповідно, вихід на великі клешні. Це взяття з півдня, підйом через пологи Запоріжжя і з півночі через Ізюм на Бородянку і нижче. І таким чином взяття більшого кола. Ці плани відомі українським військовим, вони пропрацьовувались, тому, я думаю, ми вже побачили флангові атаки на півночі для того, щоб не дати створити ці щупальця. І наші військові мають все, і волю перш за все, для того, щоб протидіяти цьому сценарію і знанням», – констатував Саакян.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки.

Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Каховка, Генічеськ та низка інших міст і населених пунктів Херсонщини.

У Херсоні все ще відбуваються акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.