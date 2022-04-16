На Херсонщині окупанти хочуть провести «референдум» на початку травня – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що на Херсонщині військові РФ планують провести псевдореферендум на початку травня.

«За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують «бюлетені» для проведення «референдуму». Вочевидь усі протоколи про результати «голосування» будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру. Проведення псевдореферендуму планується у період з 1 травня по 10 травня 2022 року», – написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.



За даними омбудсменки, у цей період війська РФ мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та вимкнути весь зв'язок.

Але, на її думку, провести «референдум» її буде складно, адже «героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами «Херсон – це Україна!».



Денісова зауважила, що у Херсоні війська РФ хочуть використати схему псевдореферендумів, які проводили в 2014 році в Луганську та Донецьку – коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня в Херсоні, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном. Відтоді ситуація кращоб не стала.

Окупаційні сили готувалися провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР». Але Херсонська облрада провела екстрене онлайн-засідання і схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна.

Майже щодня містяни виходять на мітинги з українською символікою. Під час однієї з таких акцій загарбники відкрили вогонь.