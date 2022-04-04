У Херсоні є проблеми з ліками, пальним і борошном – міськрада

В оточеному російськими військовими Херсоні закінчується борошно, є проблеми з ліками та пальним, заявляють у Херсонській міській раді.



«Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але! міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу. Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто», – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті міськради.

Місцева влада наголошує, що херсонці поділяють твердження «Херсон – це Україна», а «визволителі» – це окупанти, орки, вбивці».

«Ніхто не чекає тут на Російську федерацію», додають у міськраді.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Окупаційні сили готувалися провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР». Але Херсонська облрада провела екстрене онлайн-засідання і схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна. Майже щодня містяни виходять на мітинги з українською символікою. Під час однієї з таких акцій загарбники відкрили вогонь.