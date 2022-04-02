«Русский мир» у Херсоні: хто такі Сальдо та Стремоусов?

Що відомо про «херсонських колаборантів»? Обласна прокуратура заочно повідомила про підозру мешканцю Херсона у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). На сайті прокуратури не вказано прізвище підозрюваного, але є фото із закритою особою. На ньому можна дізнатися про Кирила Стремоусова. Як він з'явився у Херсоні, чим займався, чому його називають «провокатором та маргіналом»? Разом з Іллею Ківою, який також обвинувачений у держзраді, створював у Херсоні відділення Соціалістичної партії. Стремоусов не захотів давати коментарі Крим.Реалії.

Ще один відомий проросійський діяч у Херсоні – це Володимир Сальдо – екс-мер, функціонер Партії Регіонів та ОПЗЖ. Після втечі Віктора Януковича брав участь у пропагандистському шоу Володимира Соловйова на каналі Росія-1. Його називають «одним із стовпів російського світу» у Херсоні. Сальдо також брав участь у зустрічі зі створення так званого «комітету за мир і порядок», який мав «налагоджувати зв'язки з Росією». Крим.Реалії не вдалося зв'язатися із Сальдо: вже більше тижня його телефони відключено, помічниця не знає про його місцезнаходження.

Херсон окупували російські війська на початку березня. Москва заперечує, що веде на території України загарбницьку війну та називає це «спеціальною операцією». Росії з 24 лютого не вдалося захопити жодного великого міста, окрім Херсона, де продовжуються протести населення проти окупації.