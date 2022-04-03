«Обкладають підвали, укріплюють споруди». Села Херсонщини чекають на звільнення від армії РФ

Збройні сили України звільнили від російських військ 11 населених пунктів на Херсонщині, вони повністю перебувають під контролем влади України. Про це повідомило угруповання військ «Південь». Разом з цим, президент України Володимир Зеленський 31 березня зазначив, що російські окупанти накопичують війська на південному напрямку і назвав ситуацію там «складною». Журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» дізналися про ситуацію в населених пунктах Херсонської області, що продовжують контролюватися російськими силами.

Згідно з повідомленням ЗСУ, зусиллями українських військових 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває в угрупованні військ «Південь», було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубеївка і Орлове. По це, зокрема, повідомили в ніч на 1 квітня.

Зазначається, що місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу, зокрема, медикаменти і харчі.

«Є зруйновані житлові будинки»

Одне зі звільнених селищ на Херсонщині – Нововоронцовка, на межі з Дніпропетровською областю. Житель Нововоронцовки, який ще побоюється публічно називати своє прізвище з міркувань безпеки, підтвердив «Новинам Приазов'я», що населений пункт звільнений від російських військових вже кілька днів. За його словами, в селищі намагаються працювати продуктові магазини, місцева влада і жителі докладають зусиль, щоб підтримувати життєдіяльність населеного пункту. Є зруйновані житлові будинки.



Олешківська територіальна громада Херсонської області ще перебуває під контролем російських військ. Про гуманітарну ситуацію в цьому регіоні «Новинам Приазов’я» розповів голова громади Євген Рищук.

Продукти ще поки у магазинах є, немає готівки.

«Ціну на хліб ми ще утримуємо, не можемо утримати на м'ясо. Цукор у нас по сто гривень і немає його як такого. Хтось щось свого часу в АТБ понабирав, невеликі об'єми, тоннами ж не брали, взяли 10-15 кілограмів – зараз його розпродають. Продукти ще поки у магазинах є, немає готівки. Магазини в основному працюють за готівковий розрахунок», – розповів Рищук.

Люди плачуть через брак ліків

За словами голови Олешківської громади, на першому місці серед потреб – медикаменти.



«Епілептики... люди плачуть, кажуть, ми не можемо дивитися на наших рідних, приступи йдуть. Дуже багато дзвінків, пишуть, я постійно на зв'язку з населенням, пишуть не лише з нашої громади, пишуть, що багато астматиків, сезон розпочинається, загострення, відсутність аерозолів для астматиків», – повідомив Рищук.



Також він розповів, що у місцевій лікарні є пацієнти з коронавірусною інфекцією, які потребують кисню.



«На території лікарні, коли розпочався ковід, встановили кисневу станцію. Вона недешева і привезти кисень в область зараз нереально. Розуміємо, що ковід же нікуди не дівся, за нього забули просто, ковідні лежать, відділення працює. Не дай боже що, і у нас кисню просто не буде. От повністю обклали кисневу станцію», – додав Рищук.

В очікуванні активізації бойових дій

Голова Олешківської міської об’єднаної територіальної громади повідомив, що в регіоні укріплюють різні споруди та підвали на випадок можливих пошкоджень у разі активізації бойових дій.



«Обкладаємо, де у нас які підвали є. Є підвали, придатні для того, щоб сховати людей, там є вікна – закладаємо вікна піском. Працюємо. Ми розуміємо, що якщо піде наступ, то бій за міст (Антонівський, біля Олешок – ред.) буде йти запеклий і ніхто його просто так нікому не віддасть», – зазначив Рищук.



Представник Станіславської сільської об’єднаної територіальної громади, прізвище якого ми не називаємо з міркувань безпеки, розповів, що більшість місцевих жителів вже виїхали з регіону. Територія цієї громади наразі перебуває під контролем російських військових.

За його даними, на території Станіславської сільської територіальної громади, до складу якої входять села Софіївка, Широка Балка, Станіслав і Олександрівка, зокрема у селах Софіївка, Широка Балка немає бойових дій, зараз тут «повністю тихо», є електро- та водозабезпечення, а також газопостачання.



«У селі Станіслав залишилося тільки газопостачання. Електрозабезпечення, водопостачання централізоване відсутнє. В селі Олександрівка повністю відсутнє електрозабезпечення, водопостачання та газопостачання. Дуже багато російських військ зараз між Станіславом і Олександрівкою, тривають постійні обстріли дороги і постійні обстріли села Олександрівка», – повідомив чоловік.

Він також каже, що багато жителів громади бажають виїхати. Так, в Олександрівці залишаються більш як 30 дітей і до 200 дорослих.



Український омбудсмен Людмила Денисова 2 березня зазначила, що останнім часом найбільші вибухи та обстріли тривають у Бериславському та Херсонському районах, «є постраждалі, знищена та зруйнована інфраструктура».

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.