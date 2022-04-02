У Зеленського вважають, що Росія не піде з окупованих територій півдня і сходу України

Росія «спробує наглухо окопатися» на окупованих територіях на сході та півдні України, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Про це чиновник адміністрації Володимира Зеленського написав 2 квітня в твітері.

«Афганізації» й тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі», – твердить Михайло Подоляк.

Твіт радника голови Офісу президента критикує значна частина користувачів соціальної мережі, які залишають свої коментарі. «Михайле, готувати громадську думку до «здачі» Півдня і Сходу не треба. А звучить це саме так», – ідеться в одному з таких коментарів.

Станом на ранок 2 квітня на територіях, про які пише високопосадовець, російські війська контролюють значну частину Херсонської області включно з обласним центром, велику частину Запорізької області, всі населені пункти Приазовʼя (за винятком оточеного Маріуполя), більшу частину Луганської області (без кількох міст і селищ, зокрема, Сіверськодонецька, який із 2014 року фактично виконує функції обласного центру), значну частину Донецької області.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.