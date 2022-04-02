Число втрат серед російських військових наближається до 18 тисяч – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17 800 солдатів, повідомляє станом на 2 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

За цими даними, загарбники також втратили:

«танків ‒ 631 од,

бойових броньованих машин ‒ 1776 од,

артилерійських систем – 317 од,

ракетних систем залпового вогню – 100 од,

засоби протиповітряної оборони – 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки – 1236 од,

кораблів /катерів – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87,

спеціальної техніки – 24,

пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів/тактичних ракетних комплексів – 4».

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Раніше, наприкінці березня, в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, початої РФ в Україні загинули понад 10 тисяч російських військових.

Нуланд назвала російські втрати «неймовірними», зазначивши, що, незважаючи на це, «Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія». Вона не сказала про конкретні джерела своєї оцінки.

Джерела в американській розвідці називали схожі цифри. У Міноборони Росії – інші дані. Востаннє воно повідомляло про втрати 25 березня, і тоді підтвердило загибель 1351 військовослужбовця. Оцінка втрат РФ із боку Генштабу України – понад 17 тисяч російських військових.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​