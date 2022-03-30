«Росія втратила в Україні понад 10 тисяч військових». Інтерв’ю заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд

Росія змінила тактику війни лише через запеклий опір українців, вважає заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд. В інтерв'ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», вона розповіла, що, за оцінками Вашингтона, під час масштабної війни з Україною загинули понад 10 тисяч російських військових. Вікторія Нуланд додала, що обговорювати скасування санкцій проти Росії можна лише після справжнього мирного договору з гарантіями безпеки для України.

– Як би ви оцінили підсумки переговорів між Росією та Україною у Стамбулі?

– Думаю, ми знаємо не так багато про те, що саме було у Стамбулі. Важливо, що Україна, незважаючи на абсолютно неприйнятні вимоги Росії – практично вимога повної капітуляції у цій війні, Україна залишилася за столом переговорів, продовжила спроби знайти дипломатичне вирішення цього жахливого, жорстокого конфлікту. І ми їх у цьому дуже підтримуємо.

– Як ви вважаєте, чи є зараз можливість припинити війну Росії проти України дипломатичним шляхом? І якщо так, то на яких умовах?

– Очевидно, ми маємо продовжувати дипломатичні зусилля. Росія вирішила переорієнтувати та передислокувати свої війська. Зрозуміло, що це стало безпосереднім результатом запеклого опору, який українці вчинили під Києвом, у його передмістях та у Чернігові. Проте ми знаємо, що це просто перегрупування російських сил, вони повернуться до інших частин України.

Вони продовжують обстрілювати Маріуполь, Херсон та інші регіони країни. Дипломатичні розв’язання конфліктів зазвичай мають відбуватися після угоди про перемир’я, а не в розпал боїв. Але росіяни абсолютно не бажають йти на повне припинення вогню. Українська сторона сказала, що готова обговорювати нейтралітет, готова обговорювати довгострокову оренду в Криму, безліч інших речей... Але поки що російська позиція була такою: капітулюйте, а потім, можливо, поговоримо.

– Чи можна досягти перемир'я найближчими тижнями?

На жаль, Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. Російська сторона зазнає неймовірних втрат

– Звичайно, має бути ціллю. Цього домагаються українці, на цьому наполягаємо ми із союзниками. На жаль, Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. Російська сторона зазнає неймовірних втрат. За нашими оцінками, вбиті понад 10 тисяч росіян. Але поки не буде справжнього перемир’я – не буде серйозних переговорів. Подивимося.

(За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила у війні з Україною близько 17 300 своїх військових. Росія заявляє про набагато менші втрати. За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.)

– Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримають підсумок мирних переговорів, що дозволить США підтримати оборону та безпеку України. Зокрема, яку підтримку в галузі оборони та безпеки Сполучені Штати планують надати Україні в результаті мирних переговорів?

Якщо ця війна завершиться за допомогою переговорів, треба переконатись, що вона ніколи не повториться

– Якщо ця війна завершиться за допомогою переговорів, треба переконатись, що вона ніколи не повториться – з огляду на історію України, враховуючи російські дії у сусідніх країнах, зокрема в Грузії. Тому Україні треба буде мати у своєму арсеналі допомогу на кшталт тієї, якою їй довелося скористатися в цьому конфлікті, – щоб хоча б утримати Росію від нових спроб.

Нам разом із союзниками та партнерами доведеться продовжити серйозно допомагати Україні у сфері безпеки. Якщо ми дійдемо до угоди, то для неї знадобиться міжнародна підтримка. Але ми керуватимемося тим, що українці вважають правильним, як вони хочуть захищати свій суверенітет та територіальну цілісність у майбутньому. І ми готові займатися цим у довгостроковій перспективі.

– Президент України Володимир Зеленський неодноразово вимагав, щоб західні країни створили безпольотну зону над Україною для запобігання атакам Росії. Або хоча б надали Україні системи ППО. За словами президента Зеленського, така зброя є у країнах, які раніше були частиною Радянського Союзу. Чи нададуть такі ППО Україні?

Ми розглядаємо можливість і вже надаємо Україні серйозні системи протиповітряної оборони

– Не вдаючись до деталей – з міркувань секретності операцій, я можу підтвердити, що ми розглядаємо можливість і вже надаємо Україні серйозні системи протиповітряної оборони. Вони попросили більше, попросили інші типи систем. Ми працюємо над цим із нашими союзниками та партнерами. І ми повністю розуміємо таку потребу.

– Як участь Росії у переговорному процесі вплине на санкції США проти Росії?

– Послухайте, якби у нас було врегулювання цього конфлікту шляхом переговорів, щоб вивести російські війська з України, захистити суверенітет і територіальну цілісність України в майбутньому, забезпечити відновлення України, у такому разі санкції можуть бути згорнуті. Можна розглядати сценарій, у якому санкції послідовно знімаються під час кроків щодо виведення російських військ з України. Але ще дуже далеко. Бо бачимо, як російські сили обстрілюють Маріуполь, Херсон. Перебазують свої війська, щоб повернутися на схід та інші частини України. Якщо буде справжня мирова угода, можна обговорювати послаблення санкцій.

– Тобто в майбутньому ми можемо побачити посилення санкцій, а потім їх скорочення?

– Абсолютно вірно. Поки ця війна триває, ми разом із союзниками та партнерами маємо намір посилювати тиск на Путіна та його уряд щотижня, обмежуючи надходження грошей, які потрібні їм для військової машини.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

США і їхні союзники запровадили проти Росії кілька пакетів економічних і фінансових санкцій після того, як вона розпочала війну проти України 24 лютого. Українська влада наполягає, що санкції Заходу проти РФ мають і надалі посилюватись.

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