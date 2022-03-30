Військові РФ після заяв про «скорочення активності» всю ніч обстрілювали Чернігів, Ніжин – ОВА

Чернігівщина всю ніч зазнавала обстрілів із боку підтримуваних Росією військ, попри заяву російського Міноборони про «скорочення військової активності» біля Чернігова і Києва, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову», – написав голова ОВА у телеграмі вранці 30 березня.

Він висловив сподівання, що всі населені пункти Чернігівщини будуть відновлені, і вони стануть «ще кращими».

За словами Чауса, попри заяви Росії, влада готова «до будь-якого розвитку подій, і зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо».

Заява Москви про нібито скорочення активності армії РФ біля Києва і Чернігова була зроблена після завершення українсько-російської зустрічі в Туреччині 29 березня.​

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

У Білому домі заявили, що вірити заявам Росії про «скорочення активності» біля Києва не слід, доки вони не збігаються з діями, і що будь-яке переміщення російських військ поблизу Києва є «передислокацією, а не відведенням».

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.