Росія перекинула в Україну військових із сепаратистських регіонів Грузії – Генштаб ЗСУ

Росія перекинула в Україну близько двох тисяч військових зі своїх баз у сепаратистських регіонах Грузії – Абхазії і Південної Осетії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 березня.

«З метою комплектування збройних сил РФ з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) і 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських і осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі додали, що на окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. «Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області, – йдеться в повідомленні.

«За наявною інформацією, збройні сили РФ і далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації», – повідомили в Генштабі.

Напередодні заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив, що російська армія ухвалила рішення «радикально скоротити військову активність» біля Києва й Чернігова «з метою підвищення взаємної довіри і створення необхідних умов для подальших переговорів».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

У Білому домі заявили, що рух російських військ є «передислокацією, а не відведенням».

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.