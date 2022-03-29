Что происходит в регионе, который Шойгу назвал приоритетной целью?

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «основные задачи первого этапа «спецоперации» РФ выполнены, и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса». По его словам, российская армия якобы снизила боевой потенциал ВСУ, разбила Военно-морские силы Украины и «практически уничтожила военно-воздушные силы Украины и систему ее противовоздушной обороны». В то же время только за прошедшие сутки, по сообщению украинских ВВС, Украина уничтожила 17 воздушных целей русской армии, среди которых 8 самолетов и 3 вертолета. Всего Украине за время большой войны удалось сбить почти 130 самолетов, столько же вертолетов и более 70-ти беспилотников. Шойгу сделал свое заявление на фоне переговоров Украины и России в турецком Стамбуле, где российские представители пообещали «кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях». А что тем временем происходит в Луганской области, где в начале полномасштабного наступления войскам России удалось продвинуться?



Если судить по заявлению Сергея Шойгу, основным направлением для ударов в ближайшее время должен стать Донбасс. Конечно, мы не знаем, с какой целью глава Минобороны агрессора делает такие анонсы, и соответствуют ли они реальным намерениям. Однако и без заявлений понятно, что пока что именно здесь российские войска продолжают проводить наступательные операции. Мариуполь в блокаде. Вдоль практически всей линии соприкосновения в Донецкой области идут бои. На Луганском направлении российские войска пытаются выйти на географические границы Луганской области.

Попасная – основная цель?

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, основные усилия российских войск на Луганском направлении – захват Попасной.

Этот город находится на самой линии фронта еще с 2014 года. Буквально с первых же дней открытого российского вторжения его нещадно обстреливают, а также периодически пытаются захватить. Украинские правоохранители заявляли, что при обстреле города использовались и фосфорные снаряды.

Несколько недель назад пропагандисты группировки «ЛНР» заявляли, что Попасная уже перешла под их контроль. Но украинская власть это опровергла. Город продолжает находится под контролем Украины. Гуманитарная ситуация там критическая. Коммуникации перебиты. «Зеленых коридоров» как таких не было. Эвакуация и подвоз гуманитарной помощи – все делается только на свой страх и риск.

Боевые действия затрагивают абсолютно все населенные пункты, которые остаются под контролем Украины (около 30% территорий).

Еще один город, который российская пропаганда уже несколько раз объявляла оккупированным – Рубежное. Там ситуация остается без изменений. Часть города под контролем российских сил. Другая часть – под контролем Украины. Бои за город продолжаются. Периодически власти проводят эвакуацию населения из Рубежного. На днях Патрульная полиция Луганской области провела там спецоперацию по эвакуации людей из опасной части города.

Стало прилетать туда, где раньше было спокойно: Северодонецк

Под постоянными обстрелами административный центр области – Северодонецк. Если раньше большая часть ударов припадала на новою часть города, то сейчас российские снаряды все чаще попадают и в другие части города.

«Сегодня прилетело туда, где до этого было относительно спокойно все. И это настораживает», – рассказала местная жительница Ирина.

Кроме того, сегодня недалеко от города были перебиты линии электропередач. Поэтому Северодонецк сейчас остается без электроэнергии и воды.

Стали чаще обстреливать центр города: Лисичанск

Подвергается обстрелам еще один крупный город Луганской области – Лисичанск. Как рассказала местная жительница Юлия, раньше чаще попадал под обстрелы районы РТИ (район города, в котором раньше был завод резинотехнических изделий). Но в последние дни все больше снарядов прилетает в центральные районы.

Решили все же уехать из города

«Эту ночь все время стреляли. Дом содрогался. Поэтому решили все же уехать из города», – говорит Юлия.

На временно оккупированных территориях группировка «ЛНР» пытается создавать свою вертикаль власти. Назначает так называемых «глав администраций городов и сел», переводит школы на свою систему обучения. Связи з большинством этих населенных пунктов нет. Украинские мобильные операторы там отключены. С интернетом частые перебои.

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