Похоже на фосфор: эксперты анализируют видео обстрела в Попасной

Россия применила зажигательные бомбы, заявили власти Луганской области. Кадры ночного обстрела города Попасная опубликовал замглавы патрульной полиции Алексей Белошицкий. Эксперты утверждают, что внешние признаки говорят про использование белого фосфора – крайне ограниченного международными правилами ведения войны вещества. В Украине и США также допускают, что российская армия может использовать и химическое оружие – у ликвидированных солдат в бою солдат нашли документы офицера-химика.

Фосфорные бомбы и снаряды – зажигательные боеприпасы, которые были признаны негуманным оружием. Дополнительные протоколы в Женевской конвенции от 1977 года запретили их использование в случае опасности для мирного населения. Согласно официальным данным от Луганской военно-гражданской администрации, именно такие боеприпасы применила российская армия в районе города Попасная в ночь на 13 марта.

«По данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров. Применение такого оружия может вызвать тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти», – пишет глава администрации Сергей Гайдай. Впоследствии он также сообщил, что в Попасной загорелось пять домов, а один был уничтожен. По предварительной информации погибших нет, только раненные. Однако на данный момент работа спасателей в Попасной затруднена из-за риска обстрелов, поэтому окончательные итоги бомбардировки будут известны позднее.

Что такое фосфорное оружие

Фосфорное оружие – вид зажигательных боеприпасов, которые пришли на смену напалму. Так же, как термобарические боеприпасы, которые российская армия уже использовала на Донбассе, они используют кислород из воздуха для усиления возгорания и повышения температуры горения. Белым фосфором или продуктами на его основе могут снаряжать авиабомбы, ракеты, артиллерийские и реактивные снаряды и даже мины. Оружие активно использовалось в ходе многих войн XX века, однако в 1970-80-е годы международные конвенции запретили или серьезно ограничили военных мира.

У России очень много фосфорных боеприпасов, говорит военный эксперт Олег Жданов. Раньше для зажигательных боеприпасов использовали напалм – сильно горючую смесь, однако его было значительно сложнее поджигать и практически невозможно погасить. Фосфор в свою очередь может самовоспламеняться при определенных температурах, кроме того, температура горения выше, уточняет эксперт. У России есть и первые, и вторые боеприпасы, говорит он.

«По внешним признакам это очень похоже на взрыв фосфорной, а точнее зажигательной авиационной бомбы. Разлет белого пламени, похожий на салют, который мы видим на видео, – именно так горит и взрывается зажигательная бомба. Три варианта – это могла быть дымовая, могла быть осветительная и могла быть зажигательная. Вариант с осветительной бомбой, скорее всего, можно исключить – она спускается на парашюте. Определить точно, для чего использовался фосфор можно по обломкам – если был белый налет и огонь быстро распространяется после взрыва, то это зажигательный боеприпас», – поясняет Жданов. Надо искать доказательства, утверждает эксперт, изучать место взрывов.

В начале войны Россия обвиняла Украину в использовании фосфорного оружия, но эти обвинения не подтвердились, на складах украинской армии нет зажигательного вооружения, только дымовые и осветительные, рассказывает специалист.

Исходя из видеозаписи, взрыв похож на фосфорные боеприпасы, соглашается редактор журнала «Defense Express» Сергей Згурец. Случаи использования запрещенного или ограниченного для использования оружия должны изучаться специалистами из ООН, так что в ближайшем будущем Украина получит дополнительное подтверждение использования Россией такого оружия.

Что делать в случае обстрела фосфором?

Как спастись от фосфорного оружия? По словам Згурца, фосфор выжигает территорию на большой площади и причиняет серьезные ожоги. Рациональнее всего находиться в укрытии, говорит он, а в случае прямого попадания под удар фосфорной бомбы необходимо перекрыть доступ кислорода к ране – накрыть ее.

«К сожалению, такие меры только частично уменьшают воздействие подобных зажигательных боеприпасов, – добавляет он. – Именно агрессивность и высокотемпературность и стали причиной для запрета такого оружия и лучше по возможности просто не попадать под такие обстрелы».

Сейчас Украина собирает доказательства против России для гаагского трибунала – это и запрещенное оружие, и боевые действия против мирного населения и инфраструктуры. Ранее ООН уже признала, что Россия использует против украинцев кассетные боеприпасы – запрещенные в 2008 году конвенцией в Дублине. Россия ее не подписала. Также эксперты и сама Россия заявляла про использование другого запрещенного оружия – термобарических зарядов, так называемых «вакуумных бомб».

Россия как будто готовится применить еще и химическое оружие, постоянно говорят про якобы биологическое оружие в Украине, поэтому возможное использование фосфорных боеприпасов вполне вероятно, считает Згурец.

Российская армия могла использовать фосфорные реактивные снаряды, считают специалисты из Conflict Intelligence Team. Они также напоминают, что ограничен для использования не только фосфор, но и любые другие зажигательные боеприпасы

«Статья 2.2 Протокола о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенции о конкретных видах обычного оружия полностью запрещает авиационные зажигательные боеприпасы в городской застройке, а статья 2.3 разрешает применение зажигательных боеприпасов по военным объектам, только если они четко отделены от гражданских», – пишут эксперты.

По их мнению, зажигательные снаряды запускали из реактивных систем залпового огня типа «Град». Боевая часть такой ракеты состоит из 180 зажигательных боевых элементов и ранее их уже использовали и на Донбассе, и в Сирии.

Россия готовится применить химическое оружие?

В начале марта у села Старомлиновка Донецкой области украинские военные разбили группу российских захватчиков. Среди найденных после боя документов нашли удостоверение офицера Александра Викторовича Афтаева. Как сообщил 14 марта Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики погибший служил в воинской части 21222 – Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия в городе Пенза. До армии он закончил Саратовский военный институт биологической и химической безопасности.

По мнению специалистов Центра, полученные документы могут свидетельствовать о «подготовке Россией теракта против Украины с применением химического оружия. Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что Россия всерьез рассматривает возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом украинских военных. Также о вероятности применения Россией химического или биологического оружия предостерегли представители правительства США.

До этого Министерство обороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном якобы действуют 30 биолабораторий по работе над возбудителями опасных инфекций. Госдепартамент США отверг эти заявления и назвал их приемом России, чтобы оправдать вторжение в Украину.

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