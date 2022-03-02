Доллар по 160, автобусы забрали на фронт. Как живёт Донецк после атаки России на Киев

Город опустел, транспорт исчез, люди прячутся от мобилизации. Это реальность оккупированного Донецка, где часть людей ждёт освобождения, а часть боится принудительной мобилизации, чтобы не воевать с ВСУ.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей приостановили массовую мобилизацию людей. Но не прекратили совсем. Об этом заявил главарь подконтрольной России группировки «ДНР» Денис Пушилин. «Мобилизация заканчивается, но еще не завершена. Мы еще формируем резервы. Основные подразделения укомплектованы», – заявил он и добавил, что в резервы готовятся "в связи с необходимостью".

С 19 февраля на неподконтрольных территориях объявили массовую мобилизацию, сразу же после показательной эвакуации женщин и детей в Ростовскую область. Уже через 5 дней Кремль начал бомбить города Украины.

В тот момент, когда Кремль накапливал последние силы для удара по Украине, российские гибридные силы массово рассылали сообщения о «священном долге» защиты «республик» от нападения ВСУ. Российские телеканалы показывали очереди в военкоматы. Но на деле всё оказалось иначе. Желающих воевать за группировки «ЛДНР» добровольно почти не оказалось, и тогда мужчин призывного возраста начали ловить просто на улицах, забирать из дома и с работы. Точное количество мобилизированных установить невозможно, да и сами так называемые министерства обороны оккупированных территорий не называют цифр.

Однако Донецк и Луганск значительно опустели, сообщают местные жители Радио Донбасс.Реалии. «В городе пропали автобусы и маршрутки, так как весь транспорт и водителей забрали на фронт. Сейчас можно уехать разве что трамваем и троллейбусом, но их состояние плачевное», – рассказал наш слушатель из Донецка.

«Приходили на шахту, искали кого ещё можно забрать, но остались разве пенсионеры. Я спрятал машину, чтобы не отжали, всё отбирают», – поделился с нами ещё один слушатель.

Дончане сообщают, что в городе проблемы с водой. Горячей нет, холодная по графику.

«Продукты пока есть, но люди начинают делать запасы. Доллар по 160, но часть обменников закрыты. Многие опасаются, что город заблокируют. Одни боятся, другие ждут прихода Украины. Третьи боятся, что их заберут воевать», - сообщают дончане.

На полках магазинов не хватает обычных продуктов питания; мало хлеба.

А опасаться принудительной мобилизации у жителей Донбасса и правда есть повод. Вчера военная разведка Украины взяла в плен группу военных, мобилизированных из Горловки. На видео (здесь еще одно), снятых разведкой, пленные говорят, что их заставили идти в вооруженные формирования под угрозой увольнения. Среди задержанных, по их словам, учителя, шахтёры и рабочие без военной подготовки.

В группировке «ДНР» подтвердили, что мобилизованные резервисты попали в плен.

«Да, уж. Посмотрел видео с нашими пленными под Горловкой. Можете меня ругать и забрасывать камнями, но я не могу понять, какой «гениальный» командир бросил не обученных резервистов на передок против украинской десантуры, которая имеет восьмилетний боевой опыт. Тем более, под Горловкой, где как я понимаю, никаких наступательных действий с нашей стороны не проводится, чтобы задействовать всех подряд», – заявил так называемый первый заместитель Министра информации « ДНР».

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские войска впервые за 7 лет войны контратаковали на Донбассе: они продвинулись на горловском направлении.

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