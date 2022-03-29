«Не розхолоджуємось» – Зеленський про «відведення» військ РФ. «Не бачимо підстав для довіри» – про переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль тільки тому, що російське військове відомство нібито вирішило «скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках».

«Не варто втрачати пильності. Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки й вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська. Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Щодо перебігу переговорів Зеленський сказав, що єдина на сьогодні «гарантія, яка працює» – це Збройні сили України, розвідка і усі, хто долучився до оборони.

«Так, можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди. Українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату. Фактам – якщо вони зміняться на нашій землі. Безумовно, Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес. Тією мірою, якою це справді від нас залежить», – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна «розраховує на результат і реальну безпеку».

«Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде. Це чіткі принципи. Це чітке бачення можливого результату», – сказав президент.

Він наголосив, що будь-які вагомі для держави рішення повинні ухвалюватися «не однією людиною чи групою людей, а всім народом.

29 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія виводить окремі підрозділи своїх військ із території Київської та Чернігівської областей. Про це стало відомо за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі.