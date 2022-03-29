Арахамія розповів, які гарантії безпеки потрібні Україні, щоб «не повторити Будапештський меморандум»

Під час «Стамбульського раунду» переговорів українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України: вона схожа на 5 статтю НАТО і вибудувана так, щоб «не повторилась помилка Будапештського меморандуму». Про це під час брифінгу за результатами зустрічі повідомив член української переговорної групи Давид Арахамія.

«Ми наполягаємо, щоб це був договір, який будуть підписувати усі гаранти безпеки, які будуть його ратифікувати, щоб не повторювати помилку, яка була в Будапештському меморандумі, коли він виявився просто папірцем», – наголосив він.

За словами Арахамії, країни-гаранти безпеки України, які підпишуть цей договір, у разі необхідності повинні будуть протягом трьох діб провести консультації та надати для України допомогу (за винятком окупованих територій ОРДЛО та анексованого Криму, на які ці гарантії безпеки «тимчасово не поширюватимуться»).

«Це може бути агресія, це може бути «військова операція», це може бути гібридна війна, замаскована під будь-який формат... Країни-гаранти мають надати нам допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом – усім тим, що нам зараз так необхідне і що ми не можемо отримати», – уточнив Арахамія.

Окрім цього, за його словами, договором передбачено, що країни-гаранти не повинні заперечувати щодо вступу України до ЄС та усіляко сприяти йому.

Серед гарантів своєї безпеки Україна, як каже Арахамія, бачить насамперед країни Ради безпеки ООН (зокрема, Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль).

Низка країн із цього переліку, як зазначає він, виявили «реальну зацікавленість» і уже дали попередню згоду на приєднання до договору.

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«Російська Федерація також входить до Радбезу ООН, але ми окремо про це будемо говорити», – наголосив Арахамія.

Він також додав, що іншим країнам, які виявлять бажання приєднатися до договору, буде надано таке юридичне право.

Давид Арахамія також наголосив, що під час «Стамбульського раунду» переговорів українська делегація нічого не підписувала, а лише донесла позицію України до Росії.

Українська і російська делегації вранці 29 березня розпочали переговори віч-на-віч у Стамбулі, Туреччина. Це перший подібний контакт між двома сторонами за понад два тижні.

Зеленський зазначив, що пріоритетами України на переговорах будуть «суверенітет і територіальна цілісність». «Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в нашій рідній державі», – сказав голова держави 27 березня.

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Україна і її західні союзники, як і раніше, скептично ставляться до намірів російського президента Володимира Путіна – вони побоюються, що він може використати переговори як «димову завісу» для поповнення своїх військових сил і планування нового наступу.

Голова російської делегації Володимир Мединський, говорячи про перебіг переговорів, зазначав, що «з другорядних питань позиції зближуються, проте з головних політичних питань ми фактично тупцюємо на місці». Зокрема, за його словами, з питань статусу Донбасу та Криму позиції сторін залишаються «максимально далекими».