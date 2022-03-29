Делегації України і Росії почали переговори в Стамбулі

Українська і російська делегації розпочали переговори віч-на-віч у Стамбулі, Туреччина. Це перший подібний контакт між двома сторонами за понад два тижні.

Переговори проходять у стамбульському палаці Долмабахче і будуть закритими для преси.

Попередні зустрічі щодо припинення війни, як особисті, так і в режимі відеоконференції, не дали прогресу.

Перед зустріччю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до делегацій і заявив, що прогрес у переговорах прокладе шлях до зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Ердогана, настав час, щоб переговори дали конкретні результати. Він закликав до негайного припинення вогню, заявивши, що «припинення цієї трагедії» залежить від обох сторін.

Ердоган погодився прийняти ці переговори під час розмови з Путіним 27 березня. У телевізійному зверненні після засідання Кабінету міністрів 28 березня турецький лідер заявив, що окремі телефонні розмови, які він проводив із Зеленським і Путіним, просуваються в «позитивному напрямку». Деталей він не наводив.

Зеленський зазначив, що пріоритетами України на переговорах будуть «суверенітет і територіальна цілісність». «Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в нашій рідній державі», – сказав голова держави 27 березня.

Як заявив в ефірі українських телеканалів голова МЗС України Дмитро Кулеба, мінімальне завдання Києва – «вирішення гуманітарних проблем». «Програма максимум – припинення вогню». «Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Наша позиція – залізобетонна», – сказав Кулеба.

Як написало Financial Times із посиланням на чотири джерела, знайомі з переговорами, Росія під час переговорів більше не вимагає «денацифікації» України і готова погодитися зі вступом країни до Євросоюзу, якщо Україна матиме нейтральний статус.

Київ і Москва обговорюють варіанти врегулювання, які включають відмову України від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки і можливість вступу до Євросоюзу, пише видання. У проєкті угоди відсутні три початкові вимоги Росії: «демілітаризація», «денацифікація» і захист російської мови в Україні, повідомили джерела видання на умовах анонімності.

Україна і її західні союзники, як і раніше, скептично ставляться до намірів російського президента Володимира Путіна – вони побоюються, що він може використати переговори як «димову завісу» для поповнення своїх військових сил і планування нового наступу.

Голова російської делегації Володимир Мединський, говорячи про перебіг переговорів, зазначав, що «з другорядних питань позиції зближуються, проте з головних політичних питань ми фактично тупцюємо на місці». Зокрема, за його словами, з питань статусу Донбасу та Криму позиції сторін залишаються «максимально далекими».