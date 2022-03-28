Кулеба розповів про «програму максимум і мінімум» на переговорах з РФ у Туреччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація на переговорах із Росією в Туреччині 29 березня окреслила для себе «програму максимум і мінімум» щодо того, про що б хотіла домовитись.

«Програма мінімум на переговорах у Туреччині – вирішення гуманітарних проблем, програма максимум – припинення вогню, досягнення сталих домовленостей щодо цього», – сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

За його словами, «наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких – немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями».

«На різних рівнях і у різних форматах тривають контакти партнерів України з російською стороною, які спрямовані на те, щоб спонукати Росію зайняти більш конструктивну позицію», – сказав Кулеба.

Ніякі питання про «референдуми» обговорюватись не будуть, додав міністр.

Вранці 29 лютого у турецькому Стамбулі запланований черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо розв’язаної Кремлем війни.