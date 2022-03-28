Російські військові збирають дані українських громадян на півдні для організації «референдумів» – Подоляк

Російські війська в захоплених містах збирають паспортні дані місцевих жителів, повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 28 березня.

«У південних регіонах України російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних «референдумів», – заявив Подоляк.

Він назвав цю технологію «безглуздою», зазначивши, що Україна виплачує пенсії та зарплати своїм громадянам по всій території.

1 березня російські війська почали штурм Херсона, обстрілюючи багатоповерхівки, а невдовзі після цьогодо місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

Також під контролем російських військ наразі перебуває низка населених пунктів Херсонської області, такі як Генічеськ, Нова Каховка та Снігурівка. На Запоріжжі захоплені Бердянськ, Мелітополь та Енергодар.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».