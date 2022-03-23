Британська розвідка: РФ намагатиметься силою придушити протести на окупованих територіях

Росія буде вдаватися до більш насильницьких силових заходів для придушення опору з боку місцевого населення на українських територіях, які вдалося окупувати її військам, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Українське цивільне населення в окупованих Росією містах продовжує протестувати проти російського контролю. Спроби Росії підкорити населення шляхом маніпулювання ЗМІ, поширення пропаганди і встановлення маріонеткових, прокремлівських лідерів поки що провалилися. Росія, ймовірно, відповість на ці невдачі, вдаючись до все більш насильницьких і примусових заходів у спробі придушити українське населення», – йдеться в повідомленні.

Акції протесту проти присутності російських військ неодноразово відбувалися у Херсоні, Новій Каховці, Бердянську, Мелітополі. Під час акцій надходять повідомлення про те, що російські військові стріляють у людей, була інформація про загиблих.

Російське військове вторгнення в Україну триває 28-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.