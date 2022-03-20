Російська армія перетворює окуповані й оточені населені пункти на концтабори – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила про серйозну гуманітарну катастрофу в Мангуші та Мелекіному на Донеччині, а також у Чернігові й Херсонській області. Недопущення до окупованих чи оточених населених пунктів гуманітарної допомоги вона порівняла з концентраційними таборами.

«Рашистська армія перетворює окуповані та оточені населені пункти у концентраційні табори, де морить голодом мирне населення», − написала вона.

За повідомленням Денісової, армія РФ не допускає вантажі з гуманітарною допомогою до Мангуша та Мелекіно, куди втекли від бомбардувань мешканці Маріуполя. Також допомога не може дістатися на Херсонщину і до населених пунктів, де ведуться бойові дії, на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Київщині.

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«Окупанти не допускають гуманітарні вантажі з їжею, ліками, предметами першої необхідності», − повідомила вона.

За словами Денісової, на Херсонщину не дали приїхати 14-м фурам із гуманітарною допомогою.

Місто Чернігів, як повідомляє омбудсмен, потерпає від гуманітарної катастрофи.

«Немає ні електроенергії, ні тепла, ні води. Майже тиждень йдуть переговори про евакуацію та гуманітарний коридор, але рашисти на нього не погоджуються», − написала Денісова.

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Уповноважена ВР з прав людини заявила, що позбавлення мирного населення їжі та медикаментів є нічим іншим, як катуванням і прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Європейської конвенції з прав людини.

16 березня Денісова повідомляла, що через окупацію російськими військами Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

За її словами, у населених пунктах області (особливо невеликих) є проблеми з електро-, газо- та водопостачанням, також людям критично не вистачає медикаментів, а інколи – їжі. Доправити усе це туди неможливо через обстріли з боку російських військ.

Російське військове вторгнення в Україну триває 25-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.