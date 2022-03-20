Біженцями стали щонайменше 1,5 мільйона дітей із України – ЮНІСЕФ

Щонайменше 1,5 мільйона українських дітей стали біженцями внаслідок неспровокованого вторгнення Росії в Україну, повідомив CNN 20 березня речник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джо Інгліш.

Ще 3,3 мільйона неповнолітніх зараз стали переміщеними особами всередині країни, сказав представник ЮНІСЕФ.

«Кожна з них – це окрема дитина, чиє життя було розірвано, чий світ перевернувся з ніг на голову», – сказав Інгліш.

За даними агенції ООН у справах дітей, щонайменше 150 неповнолітніх загинули та 160 зазнали поранень після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. Ці дані є дещо більшими, ніж оприлюднені Офісом генерального прокурора, який документально підтверджує станом на ранок загибель 115 дітей і поранення понад 140. Водночас ювенальні прокурори уточнюють, що «ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».