Міжнародна організація з міграції попереджає про ризики торгівлі людьми через вторгнення РФ

Жінки та діти, які змушені покинути Україну через військову агресію Росії та прямують до сусідніх країн, стикаються з ризиками торгівлі людьми. Водночас чоловіки, що залишаються всередині країни, також можуть стати здобиччю торговців людьми, застерігає пресслужба Міжнародної організації з міграції (МОМ).

«Ми знаємо, як швидко злочинний світ пристосовується до змін реальності, полюючи на нові жертви. Ми закликаємо українців та громадян інших країн, що залишають Україну, бути пильними й поводитися обережно під час подорожі, у новому місці перебування та вдома», – зазначив голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Попри те, що випадки, пов’язані з торгівлею людьми, складно ідентифікувати під час масового переміщення людей, попередні повідомлення всередині України та за її межами свідчать про те, що торговці людьми готуються скористатися вразливістю тих, хто змушений покинути Україну.

МОМ також звертає увагу на зростання випадків роз’єднання сімей, появу дітей, які переміщуються без супроводу або зазнали роз’єднання з родичами, а також імовірність випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Усе це створює серйозні ризики у сфері захисту, що пов’язані з торгівлею людьми, – втрата роботи і доходу, обмежені можливості забезпечити головні потреби тощо.

Звернутися на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, що працює за підтримки МОМ, можна з 8:00 до 20:00 за номером 527 (безкоштовно з мобільних телефонів) або 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів). Особи, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до консультантів за електронною адресою.

Згідно з даними ООН станом на 18 березня, понад 3 мільйони людей були змушені виїхати з України до сусідніх держав, включно зі 162 тисячам громадян третіх країн. Принаймні 1,9 мільйона людей зазнали переміщення всередині країни.