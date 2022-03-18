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«Діти – сироти». Наслідки ракетного удару по Краматорську

«Діти – сироти». Наслідки ракетного удару по Краматорську
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«Діти – сироти». Наслідки ракетного удару по Краматорську

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Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську на Донбасі. Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю. Наразі відомо про двох загиблих та шістьох поранених. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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