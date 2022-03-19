З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 112 дітей − ОГП

Внаслідок масштабного російського вторгнення в Україні загинуло 112 дітей, поранено понад 140. Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора.

«Станом на ранок 24 дня повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави від дій окупантів загинули 112 дітей і більше 140 поранених. Найбільше постраждалих у Київській − 57, Харківській − 36, Донецькій −28, Чернігівській − 30, Миколаївській − 21, Житомирській − 15, Сумській − 14 та Херсонській − 14 – областях», − йдеться в повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, діти гинуть як під завалами будівель, так і від розривів протитанкових мін чи через прямі дії військових РФ.

«16 березня 2022 року військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток», − повідомляє Офіс генпрокурора.

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Також через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 489 закладів освіти, 69 з них зруйновано повністю, − повідомляє відомство.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».