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109 дитячих візочків – у Львові вшанували пам’ять дітей, загиблих через агресію Росії

Порожніми дитячими візочками і дитячими кріслами в автомобілі львів’яни хотіли показати, що стільки дітей могли сьогодні жити і гуляти вулицями українських міст і сіл

У Львові 18 березня на площі Ринок поставили 109 дитячих візочків, які символізують число дітей, яких вбила російська армія за час вторгнення в Україну. Акція тиха і головна мета її організаторів – а це активні львів’яни – закликати світ закрити небо над Україною, передає кореспондент Радіо Свобода.

Порожніми дитячими візочками і дитячими кріслами в автомобілі львів’яни хотіли показати, що стільки дітей могли сьогодні жити і гуляти вулицями українських міст і сіл.

«Коли ми вчора друкували плакати для цієї акції, було 108 вбитих дітей. Сьогодні вже 109. 109 дитячих життів забрала війна. Ми знайшли 109 дитячих візочків, щоб побачити, скільки це – 109 дітей. Але, на жаль, вони загинули і собою прикривають небо над Україною, поки політики світу сперечаються, які запровадити санкції Росії», – каже львів’янка Світлана Блінова, мама шестирічної дівчинки.

Близько 6:30 18 березня був завданий авіаудар по Львову. Про це повідомив начальник Львівськоі військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, чотири ракети влучили в Авіаремонтний завод. Одна людина поранена, її стан середньої важкості.

Ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Дві ракети було збито системою протиповітряної оборони України.

Жоден військовий об’єкт на Львівщині та у Львові не працює, заявив керівник військової адміністрації у Львівській області Максим Козицький.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, від 24 лютого, коли почалася повномасштабна російська агресія, внаслідок дій російських військ загинули 109 дітей.

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