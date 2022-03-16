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Львівщина прихистила майже 500 дітей-сиріт і позбавлених піклування з зони бойових дій

16 березня у Львів привезли близько 130 дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки з Запорізької області

До Львова 16 березня прибули близько 130 вихованців Запорізького обласного будинку дитини. Це сироти і діти, позбавлені батьківського виховання віком від 1 до 5 років із Запоріжжя і Запорізької області. Дітлахів у дорозі супроводжували майже 20 опікунів.

«Дуже важко їхали. Від учорашнього дня, добу їхали. Втомлені всі», ‒ говорить Ольга Жуковська, директорка будинку дитини.

Дітлахів зустріли на вокзалі волонтери
Дітлахів зустріли на вокзалі волонтери

На Головному вокзалі Львова малечу зустріли волонтери, які допомогли дітей винести з вагонів, супроводжували їх до автобусів, якими дітлахів завезли у санаторну школу в одному з районів області.

«Завезли туди майже 2 тонни продуктів, є запаси дитячого харчування, памперсів. Співпрацюємо з різними фондами щодо забезпечення дітей усім необхідним», ‒ повідомив Володимир Лис, начальник служби в справах дітей Львівської обласної адміністрації.

У Львів прибули близько 130 вихованців Запорізького обласного будинку дитини
У Львів прибули близько 130 вихованців Запорізького обласного будинку дитини

На сьогодні у Львові та Львівській області прихистили близько 500 дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування з інших регіонів України, які потерпають від обстрілів. Діти приїжджають організованими групами. За словами Володимира Лиса, Львівщина готова прийняти близько тисячі дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування.

«За сприяння служби через українсько-польський кодон ми відправили за кордон кілька тисяч дітей. Виїзд відбувається виключно в координуванні з Міністерством соціальної політики і дозволу органу опіки, при повному пакеті документів», ‒ зауважив Лис.

Кабінет Міністрів України 28 лютого 2022 року ухвалив постанову № 166 «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України».

Згідно з документом, «для виїзду дітей за межі України можуть бути сформовані групи дітей із супроводжуючими особами з розрахунку один супроводжуючий не більш як на 15 дітей, один супроводжуючий не більш як на чотири дитини з інвалідністю».

Дітей відвезли у санаторну школу в одному з районів Львівщини
Дітей відвезли у санаторну школу в одному з районів Львівщини

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.

Кордон України та Польщі: «гуманітарний коридор» для біженців на пункті пропуску «Краковець» (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Кордон України та Польщі: «гуманітарний коридор» для біженців на пункті пропуску «Краковець» (фотогалерея)

На пункті пропуску «Краковець» у Львівській області облаштували так званий «гуманітарний коридор» для громадян, які перетинають українсько-польський кордон.
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