З України виїхали понад 2,8 мільйона біженців – генеральний секретар ООН

За даними Організації Об’єднаних Націй, з України від початку російської агресії виїхали понад 2,8 мільйона біженців. Про це йдеться в коментарях генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша для преси, отриманих Радіо Свобода 15 березня.

«Принаймні 1,9 мільйона людей в країні є внутрішньо переміщеними особами. Зростає кількість осіб, що перетинають кордоні. Я щиро дякую за солідарність сусідам України та іншим приймаючим країнам, які протягом останніх двох тижнів прийняли понад 2,8 мільйона біженців», – заявив він.

Ґутерріш звернув увагу на те, що переважна більшість із людей, які виїхали – це жінки та діти, які є більш вразливими.

«Для хижаків і торговців людьми війна не є трагедією. Для них це – можливість. А жінки і діти - мішені. Кожної хвилини вони потребують безпеки і підтримки», – наголосив очільник організації.

Він констатував, що гуманітарна ситуація в Україні «продовжує погіршуватися».

«Яким би не був результат, у цій війні не буде переможців – програють усі. Організація Об’єднаних Націй і гуманітарні партнери прагнуть забезпечити безпечний вихід з обложених міст і надати допомогу там, де це буде можливо, з точки зору безпеки. Більш 600 тисяч людей змогли отримати допомогу в тій чи іншій формі», – розповів він.

Голова ООН також звернув увагу на те, що мільйонам людей у країні загрожує голод. За його словами, організація виділить ще 40 мільйонів доларів зі свого Центрального фонду надзвичайного реагування для надання допомоги найбільш вразливим групам людей.

«Це фінансування допоможе забезпечити критично необхідні поставки в країну продуктів харчування, води і ліків та іншу життєво-необхідну допомогу, а також надати допомогу готівкою тим, хто її потребує», – йдеться в коментарі.

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Водночас Ґутерріш вказує на можливі глобальні наслідки нової російської агресії проти України, називаючи її «також нападом на тих людей і ті країни, які є у найбільш уразливому стані» і які й зараз перебувають у складному становищі після пандемії коронавірусу.

«А зараз бомбардують їх житницю. Росія і Україна виробляють понад половину соняшникової олії і приблизно 30 відсотків жита в світі. Сама Україна забезпечує більш ніж половину запасів жита для Всесвітньої продовольчої програми. Стрімко зростають ціни на продукти харчування, пальне і добриво. Порушені ланцюги постачання», – констатує він.

За даними очільника ООН, ціни на зерно вже перевищили показники продовольчих бунтів 2007-2008 років:

«45 африканських і найменш розвинених країн імпортують принаймні одну третину свого жита з України [або] Росії — 18 з них імпортують принаймні 50 відсотків. До числа цих країн входять Буркіна-Фасо, Єгипет, Демократична Республіка Конго, Ліван, Лівія, Сомалі, Судан і Йемен. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб запобігти урагану голоду і розпаду глобальної продовольчої системи».

Він закликав країни світу «не піддаватися спокусі і не збільшувати воєнні бюджети» за рахунок видатків на «розвиток і заходи в галузі клімату».

Водночас Ґутерріш заявляє, що подальша ескалація війни становитиме загрозу для всього людства, згадавши також про загрози Росії застосувати ядерну зброю.

«Я підтримую тісні контакти з низкою країн – включаючи Китай, Францію Німеччину, Індію, Ізраїль і Туреччину – в рамках посередницьких зусиль, спрямованих на те, щоб покласти кінець цій війні. Заклики до миру мають бути почутими. Ця трагедія мусить зупинитися. Ніколи не пізно встати на шлях дипломатії та діалогу», – вважає Ґутерріш.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».