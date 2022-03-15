Четвертий пакет санкцій ЄС проти РФ затверджено

Європейський союз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

Як йдеться на сайті Єврокомісії, нові обмеження передбачають:

• Заборону на будь-які угоди з певними російськими державними підприємствами в різних секторах, що входять до військово-промислового комплексу;

• Заборону імпорту сталевих виробів, що призведе до втрати Росією близько 3,3 млрд євро як експортні доходи. У зв’язку з цим буде збільшено квоти для інших країн;

• Заборону нових інвестицій у російський енергетичний сектор, за деякими винятками для цивільної атомної енергетики та транспортування певних енергетичних продуктів до ЄС;

• Заборону експорту предметів розкоші, в тому числі автомобілі та ювелірні вироби;

• Заборону рейтинговим агентствам Європи надавати послуги Росії та російським компаніям.

ЄС також розширив список осіб, щодо яких запроваджуються санкції. Як йдеться у заяві, тепер він включає більше олігархів та бізнесменів, пов’язаних із Кремлем.

Крім того, Євросоюз призупинить дію режиму найбільшого сприяння для Росії. Цей захід дозволить країнам Заходу вводити високі тарифи на російські товари відповідно до правил Світової організації торгівлі.

Санкції набирають чинності з опублікованням в офіційному журналі ЄС.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого держави-члени ЄС та інші країни ухвалили кілька пакетів санкцій.

Росія – країна, яка перебуває під найбільшою кількістю санкцій у світі, обійшовши Іран та Північну Корею, свідчать дані санкційної бази Castellum.ai.