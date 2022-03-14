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Новини | Міжнародні

Члени ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії

Частиною пакету буде скасування торговельного статусу Росії як «країни найбільшого сприяння»

Країни-члени Європейського союзу узгодили четвертий пакет санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну, повідомив 14 березня офіс французького головування в ЄС.

Французьке президентство в ЄС заявило, що частиною пакету буде скасування торговельного статусу Росії як «країни найбільшого сприяння». Цей крок може дати змогу ЄС забороняти або запроваджувати штрафні мита на російські товари і поставить Росію на один рівень із Північною Кореєю або Іраном.

Дипломати заявили, що санкції будуть включати заборону на імпорт російської сталі й заліза, заборону на експорт предметів розкоші, включаючи автомобілі вартістю понад 50 000 євро (55 000 доларів), а також заборону на інвестиції в нафтові компанії й енергетичний сектор.

Власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович і ще 14 осіб також будуть додані до списку російських олігархів-мільярдерів, проти яких застосують санкції ЄС, повідомили дипломати.

Минулого тижня Британія вже наклала на Абрамовича санкції у вигляді заморожування активів і заборони на поїздки. Нещодавно журнал Forbes оцінив статки Абрамовича в 7,2 мільярда доларів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що пакет також заблокує доступ Росії до коштів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку.

Останні санкції будуть формально введені в дію після того, як будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС. За повідомленням французького головування, це має відбутися «незабаром».

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що рішення може бути опубліковане вже завтра, 15 березня.

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