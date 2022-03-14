Сквотери захопили будинки олігарха Дерипаски та дочки Путіна

Сквотери захопили будинки, які належать російському мільярдеру Олегу Дерипасці і, ймовірно, дочці Володимира Путіна Катерині Тихоновій. У другому планують відкрити притулок для біженців із України.

У Лондоні будинок Олега Дерипаски, який був одружений із падчеркою дочки Путіна, був захоплений уночі 14 березня, повідомляє таблоїд The Daily Mail. З вікна на фасаді будівлі вивішено український прапор, над входом є плакат «Це майно звільнено», поруч – банер українською мовою «Путін, іди нах..» з перекладом англійською, свідчать фотографії з місця подій.

На місце вночі прибула поліція, вона не втручається у ситуацію. The Daily Mail називає захоплений маєток «найдорожчим блокованим будинком у Великій Британії», оцінюючи його в 50 мільйонів фунтів (це близько 2 мільярдів гривень).

У Біарріці на півдні Франції активіст Пʼєр Афнер проникнув на віллу, яку повʼязують із дочкою Путіна Катериною Тихоновою та її колишнім чоловіком, сином друга Путіна Кирилом Шамаловим. У маєтку було знайдено випуск економічного журналу «Валовий внутрішній продукт (ВВП)», на всіх обкладинках якого з 2004 до 2018 року містилася фотографія Путіна. Афнер планує відкрити в будинку притулок для біженців від режиму Путіна, особливо українських, розповіло видання The Insider.