«Війна Путіна впливає на всіх нас» – Боррель про нові санкції ЄС проти Росії

Євросоюз запровадить четвертий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її новим повномасштабним вторгненням до України, заявив високий представник блоку із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Про це він сказав під час візиту до Північної Македонії 14 березня, виступаючи в столиці Скоп’є.

«Війна Путіна – це не тільки про Україну, це про безпеку і стабільність нашого європейського континенту. Це впливає на всіх нас», – заявив Боррель.

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Він додав, що нові санкції будуть спрямовані на сталевий, вугільний та енергетичний сектори Росії, а також на доступ Москви до ресурсів міжнародних фінансових інституцій.

«Це буде ще одним потужним ударом по економічному та логістичному підґрунті, на якому стоїть вторгнення Кремля та звідки походять джерела фінансування для нього», – сказав Боррель.

Очільник дипломатії Євросоюзу звинуватив Москву в цілеспрямованих ударах по цивільному населенню, навівши приклад Маріуполя, де за час облоги російськими загарбниками загинули понад 2 400 цивільних.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 11 березня презентувала четвертий пакет санкцій проти Росії через її нове вторгнення до України, яке запровадить Євросоюз.