Президент Євроради Шарль Мішель закликав Росію припинити «військово-політичну агресію»

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив обстріли мирного населення та викрадення мерів українських міст. Про це він написав на своїй сторінці у твітері.

«Найрішучіше засуджую невибіркові обстріли Росією цивільних осіб в Україні, а також викрадення Росією мерів Мелітополя та Дніпрорудного та інших українців. Такі викрадення й інший тиск на місцеву владу України – ще одне кричуще порушення міжнародного права. Військово-політична агресія Росії проти України має припинитися», − написав він.

Також засудив неправомірні діяння Росії верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Відповідний запис він опублікував у твітері.

«ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних державних структур у суверенній країні», – написав Боррель.

Наразі в Україні викрадено двох мерів міст. Це мер міста Дніпрорудного Євген Матвєєв, якого захопили 13 березня, та мер Мелітополя Іван Федоров, якого російські військові викрали і вивезли в невідому напрямку 11 березня. Напередодні президент України Володимир Зеленський звертався до західних лідерів із проханням допомогти звільнити Федорова з полону.

13 березня стало відомо, що російські військові також викрали голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму. Перед тим у нього вдома провели обшук і вилучили електронні пристрої, написало місцеве видання «РІА Мелітополь».

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У центрі Мелітополя вранці 13 березня близько 3000 містян протестували проти викрадення свого мера. Водночас до місця події стягувалися колони російської військової техніки. Місто перебуває під тимчасовим контролем російських військових.

Також під контролем російських військових перебувають Бердянськ та Херсон.

У Бердянську, за словами місцевих мешканців, окупаційна влада готується роздавати паспорти РФ.

В окупованому Херсоні, за свідченням місцевого депутата, готується псевдореферендум про створення так званої «ХНР». Однак Херсонська обласна рада схвалила заяву про підтримку територіальної цілісності України, з аналогічним зверненням виступив і мер Херсона Ігор Колихаєв.