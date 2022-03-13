Унаслідок дій російських військових загинули 85 дітей, майже 100 поранені – оновлені дані ОГП

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 13 березня в Україні загинули 85 дітей, ще майже 100 зазнали поранень, повідомив 13 березня Офіс генерального прокурора.

«Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях... 11 березня під час спроби евакуації окупантами був розстріляний цивільний автомобіль. Унаслідок обстрілу загинула дитина – юний гравець футбольної команди ДЮСШ «Атлет» Дмитро. Також увечері 11 березня біля села Гусарівка Ізюмського району Харківської області на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, унаслідок чого загинули жінка та дитина. 12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклійського району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сімʼя з трирічною дитиною», – ідеться в повідомленні.

За даними управління Верховного комісара ООН із прав людини, в Україні внаслідок бойових дій від 24 лютого до півночі 10 березня загинули щонайменше 564 цивільних жителі, 982 – поранені. В ООН вважають що реальні цифри значно вищі. Зокрема, за повідомленнями МВС України з Маріуполя, лише в цьому місті число загиблих цивільних перевищує півтори тисячі.