Львів сьогодні переповнений переселенцями. Майже півтисячі установ, зокрема освітніх та релігійних, стали прихистком для 200 тисяч біженців, заявляв мер міста Андрій Садовий. Вони потребують допомоги міжнародних організацій, бо вже на межі можливостей з прийому нових людей.
Львів: Центр для біженців замість елітної спортзали (відео)
Утім, аби їх прихистити, самоорганізовуються насамперед самі львів’яни. Волонтери. Одну з таких історій: про елітний фінтес-центр у середмісті, який став центром для біженців – бачив кореспондент Радіо Свобода.
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