Львів сьогодні переповнений переселенцями. Майже півтисячі установ, зокрема освітніх та релігійних, стали прихистком для 200 тисяч біженців, заявляв мер міста Андрій Садовий. Вони потребують допомоги міжнародних організацій, бо вже на межі можливостей з прийому нових людей.