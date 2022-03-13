Війська РФ зосередили основні зусилля на просуванні до Кривого Рогу і захопленні Миколаєва – Генштаб

Російські військові від початку доби зосередили основні зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу і на захопленні Миколаєва, повідомили у Генштабі Збройних сил України ввечері 13 березня.

Крім того, за повідомленням, загарбники не полишають спроб щодо захоплення Маріуполя.

«Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар і завдають артилерійських ударів по житлових кварталах міста. З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності «повна» корабельне угруповання противника», – заявили у Генштабі.

«У порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові й артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах і дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства. За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою», – додали там.

За даними Генштабу, у 18 добу протистояння українського народу російському воєнному вторгненню угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному і Північному напрямках.

«Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави. На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони. Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ», – йдеться в повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».